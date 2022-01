Ils révèlent la cause de la mort de Betty White

in

Hollywood

Le 31 décembre, l’icône hollywoodienne a perdu la vie à son domicile de Los Angeles. Maintenant, le médecin de l’artiste a dévoilé les détails liés à sa mort.

© IMDbDans 6 jours j’aurais eu 100 ans.

Avant la fin de 2021, Hollywood a pleuré la perte d’un de ses personnages historiques. Betty blanche Il est décédé à son domicile de Los Angeles, quelques jours après son 100e anniversaire. Comme l’a expliqué le représentant et ami de l’actrice, Jeff Witjas, Blanc est resté chez lui à Brentwood, Los Angeles, depuis que la pandémie a éclaté au début de 2020. Du président, Joe Biden, même des acteurs comme Ryan Reynolds Oui Mel ruisseaux ils ont pris sur eux de la renvoyer publiquement.

À présent, Le journaliste hollywoodien a révélé les raisons du terrible événement qui a mis fin à la vie de Betty blanche. Le 17 janvier, l’actrice aurait eu cent ans. Les personnes chargées de faire connaître la partie liée à l’état de santé de l’artiste étaient les policiers de Los Angeles, sur la base d’un certificat signé par le médecin qui était chargé de la soigner dans les derniers jours de son existence. .

Comme officiellement confirmé, Betty blanche est décédée des suites de complications qui l’ont affligée à la suite d’un accident vasculaire cérébral qu’elle a subi. L’accident vasculaire cérébral est survenu le 25 décembre et les conséquences sont irréversibles. Après sa mort, l’actrice a été incinérée et les restes ont été laissés entre les mains de Glenn Kaplan, la personne qui s’occupait de la santé de blanc au dernier moment.

La relation entre Betty White et Ryan Reynolds

« Le monde est un peu différent maintenant. Elle était excellente pour défier les attentes. Il a réussi à vieillir beaucoup et, d’une certaine manière, pas assez vieux « , écrit dans Twitter Ryan Reynolds en apprenant la triste nouvelle du décès de Betty blanche. Les artistes avaient noué une relation après avoir partagé le tournage sur le tournage de La proposition, film qui a mené Sandra Bullock en 2009 et était dirigé par Anne Fletcher. Depuis, Blanc et Reynolds ils étaient très affectueux en public.

« J’ai entendu cela Ryan Reynolds il ne peut pas m’oublier « , venu pour plaisanter Betty blanche Dans une interview. L’acteur de Dead Pool il était chargé de citer l’article dans lequel il était mentionné avec une réponse amusante qui a atteint plus de 100 000 aime: « J’en ai vraiment marre que les médias exploitent les relations passées juste pour générer des clics. ».

