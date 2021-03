Ils révèlent des images de l’ensemble de ‘Stranger Things’ et de sa saison 4

Une nouvelle série d’images a été partagée à partir du plateau de tournage du saison 4 de ‘Choses étranges’, montrant le «monde à l’envers» en empruntant progressivement un parc à roulottes.

Le quatrième opus très attendu de la série originale de science-fiction de Netflix Cela a pris plus de temps que prévu en raison des revers causés par la coronavirusCependant, grâce à une série de nouvelles images, il est possible que le spectacle revienne plus tard cette année.

#StrangerThings SPOILER Les photos du tournage du quatrième trimestre révèlent un parc de caravanes dans le monde à l’envers Verrons-nous beaucoup plus de monde à l’envers au cours de la saison? Quel est ton opinion? pic.twitter.com/00wRyhAa7f – 《Précédemment SERIES》 (@PreviouslySerix)

Les nouvelles images du plateau de tournage du spectacle ont été publiées dans le journal Courrier quotidien, montrant un parc de roulottes consommé par le «monde à l’envers».

Pour le moment, peu de détails ont été publiés sur, bien que l’un des protagonistes, Finn Wolfhard, a révélé que c’était la saison la plus « sombre » à ce jour de l’émission.







Il ne reste plus qu’à attendre pour connaître les nouveaux détails de la prochaine saison de ‘Choses étranges’, qui va sûrement commencer à émerger dans les semaines à venir.