Ils révèlent comment le navire de Boba Fett fonctionne dans «  The Mandalorian  »

L’apparence de Boba Fett pendant la deuxième saison de ‘The Mandalorian’ était l’un des points les plus élevés de la série dans le monde du divertissement ces derniers mois, ramenant l’un des personnages les plus aimés de la franchise de ‘Guerres des étoiles’.

Boba Fett a eu sa première apparition dans l’épisode intitulé, ‘La tragédie’ dans ‘The Mandalorian’, où il s’est rencontré Din Djarin et Bébé yoda dans Tython pour réclamer l’armure qui appartenait à son père, Jango Fett. Temuera Morrison a fait son portrait du personnage qui est arrivé dans son navire emblématique, ‘Esclave 1’, ce qui a laissé des doutes aux fans sur son fonctionnement.

Maintenant superviseur de l’art de Lucasfilm, Église Ryan, a partagé un petit clip révélant le fonctionnement interne de ‘Esclave 1’, expliquant ainsi que seul l’extérieur du navire tourne sur son axe, laissant les passagers dans une cellule stable tandis que les autres sont mis en place.

Sans doute, ‘Esclave 1’ est une partie extrêmement importante du caractère de Boba Fett, ayant eu des apparitions spectaculaires, comme celle qu’il a fait dans le dernier épisode de la Deuxième Saison du spectacle.







En revanche, on s’attend à ce qu’avec l’annonce de ‘Le livre de Boba Fett’, nous pourrions voir plus du personnage joué par Temuera Morrison et son célèbre navire dans le nouveau retombées de l’univers de ‘Guerres des étoiles’.