Ils révèlent comment ils ont rajeuni le protagoniste de ‘Orphan: First Kill’

lucie kaas Kill Bill The Bride Poupée Kokeshi 14,5 cm - Jaune

Kill Bill The Bride Kokeshi Doll par Lucie Kaas. Les poupées Kokeshi sont des poupées japonaises caractérisées par une grande tête et un corps minimaliste. Il est né comme un symbole d'amitié. Les poupées Kokesho de Lucie Kaas ont été créées en collaboration avec Becky Kemp (Sketch. Inc). La poupée est peinte à la main et en bois de schima superba. La poupée est interprétée comme le personnage emblématique de Kill Bill, The Bride. Un bel accessoire pour la maison à offrir en cadeau à un fan de Kill Bill.