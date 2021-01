Ils ressemblent à des jouets. Voici les cinq prototypes de Daihatsu pour le Tokyo Auto Salon

La pandémie de Covid-19 a peut-être même forcé l’édition 2021 du Tokyo Auto Salon à être exclusivement numérique, mais cela n’a pas poussé Daihatsu à se décider à laisser le célèbre événement japonais «passer inaperçu».

Baptisé «Daihatsu Village Colorful Carnival», l’ensemble de cinq prototypes que Daihatsu a créés pour le Tokyo Auto Salon 2021 nous rappelle les voitures avec lesquelles nous jouions enfant (et qui ont alimenté nos rêves à Noël).

De deux prototypes qui abandonnent le toit à une mini-jeep qui ressemble plus à une voiture télécommandée Tomica, une chose est sûre: les designers de Daihatsu ne semblent pas manquer d’imagination.

Toit? Ce n’est pas nécessaire

Comme nous vous l’avons dit, deux des prototypes de Daihatsu pour l’édition 2021 du Tokyo Auto Salon abdiquent complètement le toit (et le pare-brise). Le plus conventionnel, et celui que l’on admirait le moins s’il était produit, s’appelle Vue Daihatsu Copen Spyder.

Fondamentalement, ce n’est rien de plus qu’une version encore plus radicale du petit roadster de la marque japonaise. En plus d’avoir perdu le pare-brise et le toit, il a également des roues spéciales, et partage très probablement la mécanique avec le Copen GR Sport, ce qui revient à dire qu’il utilise un trois cylindres de 660 cm.3 et 63 ch et dispose d’une suspension spécifique.

À l’extrême opposé, se présentant comme le plus particulier de ces prototypes, nous avons le Daihatsu Hijet Truck Sportza Voir. Basé sur le petit ramasser Hijet, le Hijet Truck Sportza Ver abdique le toit, devenant une sorte de roadster commercial. Pour compléter le look plus radical, nous avons un avant plus agressif, des sièges sport, des jantes en alliage rouge et même un échappement latéral! Quant à la mécanique, on ne sait pas s’il y a des nouvelles.

Daihatsu Hijet Truck Sportza Ver.

Et plus?

En lice pour «la vedette» avec Hijet Truck Sportza Ver est le Vue de Taft Crossfield. Avec un look plus aventureux, le résultat de pneus tout-terrain, de pare-chocs taillés, de feux auxiliaires et d’une dépanneuse, cette mini-jeep a l’air prête à aller au bout du monde et ne cache pas les ressemblances avec les voitures télécommandées de marques comme Tomica .

Plus conventionnel mais pas moins intéressant, le Vue Daihatsu Hijet Camper montre que les fourgons géants ne sont pas nécessaires pour camper. Également basé sur Daihatsu Hijet, il adopte un look plus convivial et moins agressif / sportif.

Daihatsu Thor Premium View avec composants D-Sport.

Finalement, le Daihatsu Thor Premium View avec composants D-Sport c’est peut-être le modèle qui est resté le plus fidèle à la philosophie traditionnelle du réglage. De cette façon, il a reçu une suspension abaissée, des roues plus grandes, un nouveau pare-chocs et une peinture bicolore.