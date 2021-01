Ils résolvent un trou dans l’intrigue sur Yoda dans ‘Star Wars’

Un grand écart de parcelle de ‘Guerres des étoiles’ de sa trilogie originale impliquant Yoda, qui confond les fans de la franchise depuis des décennies.

La scène en question appartient à la bande de 1980, ‘L’empire contre-attaque’ et implique Yoda et R2-D2 rencontre sur la planète Dagobah.







Dans la scène, Luke Skywalker, interpreté par Mark Hamill et R2-D2 ils visitent Yoda sur la planète pour quoi Luke peut devenir Jedi. Yoda dire salut à R2-D2 car les deux étaient inconnus, bien qu’il soit prouvé plus tard que les deux avaient une longue relation depuis la trilogie précédente qui a suivi.

Après des décennies de doutes parmi les fans, maintenant, le nouveau livre, « D’un certain point de vue: l’Empire contre-attaque », a donné une explication officielle sur cette scène particulière.







Dans le chapitre intitulé, ‘La première leçon’ il est révélé que Yoda oui il a reconnu R2-D2 quand le droïde a atterri avec Skywalker dans DagobahCependant, il a décidé de se taire. Le paragraphe décrit: «Se déplacer avec précaution dans le marais en se tenant sous la brume, Yoda Il aperçut le garçon et son droïde en train de déballer leurs affaires.







«Même lorsque le droïde était couvert d’algues, de saleté et de liquide gastrique, son apparence et ses sons familiers étaient toujours reconnaissables… bien sûr, le garçon avait l’ancien droïde de Anakin avec lui. Ces cycles du destin ne surprenaient plus le Jedi 900 ans ».

D’un autre côté, R2-D2 a fait une apparition lors du dernier épisode de la deuxième saison de ‘The Mandalorian’, accompagnement Luke Skywalker quand il a sauvé Bébé Yoda / Grogu d’une armée de Soldats noirs pour le prendre comme son apparemment nouveau Padawan, montrant une scène où le droïde est celui qui reconnaît maintenant le petit appartenant à la même race que l’ancien maître de Luke.