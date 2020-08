Ils renforcent Nintendo Switch Pro en 2021 avec 4K et de nouveaux jeux

Apparemment, Nintendo préparerait des titres de première et de tierce partie qui donneraient un sens à 2020 “ sec ” de la société

Commutateur Nintendo a dominé le marché des jeux vidéo au cours du présent 2020, et l’a fait principalement via une seule version: Animal Crossing: New Horizons. Le titre a atterri comme l’eau de mai pour beaucoup pendant la quarantaine, bien qu’après cela, il y ait eu peu de choses à explorer par rapport aux autres années dans le catalogue de la console. Maintenant, nous savons que la raison pourrait être la rumeur de Nintendo Switch Pro.

Nintendo Switch Pro, devrait faire ses débuts en 2021

Nous nous souviendrons donc qu’hier nous avons déjà rendu compte de la rumeur selon laquelle le modèle amélioré de la console hybride verrait le jour à une date à déterminer de 2021. D’un autre côté, nous avons aujourd’hui le soutien de moyen Bloomberg pour ça. Ensuite, nous vous laissons une partie de ce que le médium expose dans son exclusivité:

“Nintendo prévoit de faire ses débuts une version améliorée de Nintendo Switch au cours de l’année prochaine avec une foule de nouveaux jeuxdes personnes proches de l’événement ont commenté. Cela implique qu’ils céderont l’objectif des vacances 2020 aux appareils rivaux Sony et Microsoft. Les spécifications de la nouvelle machine n’ont pas encore été finalisées, bien que la société de Kyoto ait cherché à trouver plus de puissance de calcul en plus des graphiques 4K. “

Nous soulignerons donc que les nouveaux jeux qui arriveront pour accompagner le lancement de Nintendo Switch Pro devraient être tellement de première Comment tierce personne. Cela expliquerait à son tour pourquoi la société a vu le lancement de si peu de jeux exclusifs cette année, ainsi que l’absence de jeux directs majeurs concernant leur avenir commercial. Le fait que Nintendo soit plus silencieux que d’habitude en 2020 serait donc parce que en 2021, il présenterait la console capable de regarder dans les yeux la PS5 et la Xbox Series X – bien que logiquement pas avec les mêmes résultats -.

Dans tous les cas, il faudra pour le moment attendre que des nouvelles sur Nintendo Switch Pro qui semblent de plus en plus réelles soient confirmées. Pour cela, nous devons prendre en compte ce Il semble que ce sera un Nintendo Direct imminent, qui a été renforcée par des personnalités d’un poids aussi important dans l’industrie que Jeff Grubb. Vous pouvez en savoir plus dans cet article.

