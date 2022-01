Ils rejettent l’idée que Tom Holland a présentée pour le prochain film de James Bond

Tom Holland est l’acteur du moment après le lancement réussi de Spider-Man : Pas de chemin à la maison pour lui Univers cinématographique Marvel. Mais l’interprète acclamé a en réalité quelques projets devant lui qui l’éloignent de cette franchise. Alors qu’il se prépare à jouer Inexploré, la célébrité de Sony Pictures a révélé qu’il avait une idée pour le prochain film de James Bond et cela, malheureusement, a été rejeté.

Au cours des dernières décennies, Daniel Craig Il était responsable du rôle de l’espion le plus célèbre de l’histoire. C’est que ce personnage recommence son intrigue année après année, donnant ainsi aux nouvelles générations l’occasion de rêver de l’interpréter. L’actuel Peter Parker ne voulait pas être en dehors de ce phénomène et a également exprimé à plusieurs reprises son désir d’être, à un moment donné, celui qui incarnera l’agent 007.

Brocoli Barbara, productrice et fille du manager de la série de films Albert. R. Broccoli, a annoncé plus d’une fois que son objectif est de se concentrer à 100% sur l’histoire, donc la possibilité de rencontrer un nouveau visage comme James Bond, serait plus que proche. C `est vrai que Henri Cavill Il est l’un des candidats les plus forts et il a du mal à obtenir le rôle dès son plus jeune âge. Malgré cela, la jeune promesse de Marvel a une idée très claire.

En dialogue avec TotalFilm, il a expliqué : «J’ai eu une réunion avec Sony Pictures après le tournage de Spider-Man : Far From Home pour trouver cette idée que j’ai eue à propos d’un jeune Bond. C’était l’histoire d’origine”. Rapidement, il remarqua : « Cela n’avait vraiment pas de sens. Cela n’a pas fonctionné. C’était un rêve d’enfant et je ne pense pas que les héritiers Bond étaient particulièrement intéressés”. Et bien qu’il ait été rejeté comme espion, ce fut le point de départ pour développer une autre histoire.

C’est que Inexploré est né ainsi : « L’idée d’un film sur un jeune James Bond a déclenché le projet de faire une histoire d’origine de Nathan drake et ainsi l’ajouter aux jeux. Alors une conversation s’est engagéeHollande a expliqué. De cette façon, il a obtenu le rôle du protagoniste de ce jeu vidéo dans lequel il montrera avec Mark Wahlberg, Sophia Ali et Tati Gabrielle sous la direction de Ruben Fleischer.

