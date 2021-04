Ils publient une vidéo inédite de «  Look At Me  » avec John Lennon et Yoko Ono

ARTEMIDE lampe à suspension LOOK AT ME 21 CLUSTER (Noir - Méthacrylate, aluminium, acier)

Look at Me Artemide est une famille de suspensions qui, à partir de deux différentes géométries des diffuseurs, suit les nécessités de lumière dans l'espace où elle s'insère avec suspensions singles, cluster ou composées sur rail. Ce sont des éléments essentiels mais parfaitement étudiés pour garantir