Ils proposent de faire une série de la Scaleneta avec cet acteur comme protagoniste

in

Réseaux sociaux

Après la grande Coupe du monde qui a consacré Lionel Messi pour la première fois de sa carrière, la figure de Lionel Scaloni s’est hissée au rang d’idole.

©GettyLionel Scaloni.

On ne tombe toujours pas dans ce qui fut l’événement historique du 18 décembre dernier au cours duquel, pour la première fois de sa carrière, Lionel Messi Il a réussi à s’imposer comme champion du monde. Le triomphe en finale a été la cerise sur le gâteau d’une série de finales remportées par l’équipe menée par lionel scaloniqui après avoir gagné Coupe de l’America contre le Brésil et le final contre l’Italie, il est devenu l’idole de son pays.

Dans ce contexte, ajouté au nombre de documentaires parus sur des plateformes telles que Netflix Oui Amazon Prime Vidéo (plus ce que nous verrons probablement dans un avenir pas trop lointain), un utilisateur de Twitter proposé de faire une fiction sur l’Escaloneta. Il s’agit de @unasaditoqui a fait un post où il a présenté l’acteur qui réunit les caractéristiques idéales pour donner vie à scaloni dans un film ou une série.

selon l’utilisateur Twitter mentionné, l’acteur idéal pour donner vie à lionel scaloni dans un film ou dans une série est Juan Minujin. « Quand est-ce que la série Qatar 22 sort ? UNE scaloni nous l’avons déjà. Il faut voir le reste du casting… »a écrit dans un message qui a reçu plus de cinq mille aime parmi ceux qui l’ont vu. La ressemblance physique entre l’acteur les deux papes et l’entraîneur argentin attire puissamment l’attention.

Où pourriez-vous produire la série de lionel scaloni? Si on se laisse emporter par tous les titres sortis par Netflix avec Juan Minujin en tant que protagoniste, on pourrait penser que le N rouge pourrait être le lieu idéal pour la série qui soulève @unasadito. Sur cette plateforme de streaming, nous avons vu des fictions comme celle mentionnée les deux papes, La colère de Dieu et le récent matrimillasqui a conduit avec Luisana Lopilato.

+Lionel Scaloni et une carrière au cinéma

Avec Juan Minujin en tant que protagoniste d’une série, l’histoire pouvait se concentrer sur ce qu’était la vie de lionel scaloni en tant qu’entraîneur qui, en seulement quatre ans, a réussi à mettre fin à une sécheresse de plus de 25 ans sans titres pour l’équipe nationale argentine. L’entraîneur qui pour beaucoup n’était pas le bon en raison de son manque d’expérience a réussi à donner à son pays un Coupe de l’Amérique, une Finalissime (après avoir battu le champion d’Europe) et un monde.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. ?