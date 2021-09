Ils projettent un spin-off de The Batman : The Penguin !

Il semble que l’univers de Batman établi par Matt Reeves et mettant en vedette Robert Pattinson continue à grandir. Avec le film Le Batman prévu pour mars de l’année prochaine et la série Gotham PD sur le chemin, maintenant les informations disent qu’ils projettent un spin-off axé sur le méchant Le pingouin, un personnage qui aurait une brève participation au film du héros.







La nouvelle série racontera l’histoire de Pot à galets d’Oswald, alias Le pingouin, un méchant notable de Gotham City, dans ce cas joué par un méconnaissable Colin Farrell. Deadline a rapporté que le projet est dans une phase précoce de développement et que l’intention est d’avoir Farrell comme protagoniste de l’émission, mais sa participation à la future série n’a pas encore été confirmée.

Le Pingouin arrive sur HBO Max

Matt Reeves est producteur exécutif du projet qui montrera la montée de Cobblepot au pouvoir de la même manière que le classique mettant en vedette Al Pacino, Scarface, où un immigrant cubain grimpe dans le monde du trafic de drogue à Miami pour devenir le principal criminel de cette ville. Est-ce que tuLe pingouin être l’un des chefs du crime organisé à Gotham ?

Colin Farrell averti que sa participation au film Le Batman C’est court, mais depuis que la bande-annonce du film est sortie et que les fans ont vu le look du personnage, il y a une grande excitation à voir le manchot en action. La galerie des méchants de Homme chauve-souris est composé de certains des personnages les plus complexes du monde de la bande dessinée et le manchot s’est réservé une place de privilège parmi tous.

Batman apparaîtra-t-il dans la série Penguin ? Photo : IMDb.



Un peu de mémoire : Le pingouin est déjà apparu sur grand écran joué par le talentueux Danny De Vito dans le film de Tim Burton, Le retour de Batman. A cette époque, le personnage était présenté comme un fils de la haute société qui est méprisé par sa famille et revient à Gotham avec une soif de vengeance. Des années plus tard, une autre interprétation du méchant, Robin Lord Taylor dans la serie Gotham.