Ils prévoient que « Zatanna » sera un film « grand et effrayant »

En mars dernier, il a été confirmé que Zatanna faisait ses débuts sur grand écran avec son propre film produit par JJ Abrams et son label « Bad Robot ». Comme si cela n’était pas assez prometteur, Emerald, Fenouil, lauréat de l’Oscar dans la catégorie « Meilleur scénario original » pour « Jeune femme prometteuse » se chargera de le réaliser.

Avant sa victoire à l’académie, Fennell a une carrière extrêmement passionnante dans le domaine de l’écriture de scénario, mettant en évidence son travail de showrunner sur la série « Killing Eve », c’est pourquoi de nombreux fans de l’héroïne magique l’indiquent déjà comme celle à apporter son histoire au grand écran (bien que sa participation en tant que réalisatrice n’ait pas encore été confirmée).

Dans une récente interview, Fennell a partagé quelques impressions de son travail avec le scénario de Zatanna, assurant que ce serait un film « grand et effrayant » et pourrait même devenir « un peu sombre ». « Il y a beaucoup de choses qui, selon moi, pourraient être très, très intéressantes », a déclaré le cinéaste à Empire.

Et c’est l’occasion de faire quelque chose d’assez sombre. Cela m’a attiré, pour faire quelque chose de grand et effrayant. J’aime ces choses.

Fennell a également évoqué la transition entre l’humour noir utilisé dans « Killing Eve » et le thriller avec « Promising Young Woman » par rapport au monde de DC Comics : « L’échelle de ces films est énorme et passionnante. Pourquoi ne voudrais-je pas écrire quelque chose comme ça quand je peux écrire des séquences et des combats énormes et fous ? »

Fennell dit qu’elle a l’habitude de penser à des moyens de créer des séquences de la manière la plus modeste et la moins chère possible, et que pouvoir écrire aussi loin que son imagination le permet est une vraie joie. Emerald Feller a précédemment confirmé que la possibilité de réaliser le film « n’est pas une conversation en cours » et que le film n’en est qu’aux premiers stades de son développement.

« Zatanna » n’a jusqu’à présent pas de date approximative pour sa première. Le film fait partie de la nouvelle gamme de productions avec laquelle Warner Bros poursuivra l’expansion de l’univers cinématographique de DC, comme « The Suicide Squad », « Black Adam », « The Flash » et les suites de « Shazam! » et « Aquaman », ainsi que « The Batman », avec lequel il commencera sa propre série d’histoires autonomes.