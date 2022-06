Ils prétendent qu’ils réinventeront James Bond dans leur prochain film

Images universelles

Le producteur de James Bond a assuré que le prochain film du populaire agent secret réinventera complètement le personnage, mais cela reste à voir.

© GettyDaniel Craig est le dernier Bond

James Bond est l’une des franchises les plus anciennes et les plus populaires de l’industrie cinématographique hollywoodienne. La dernière ère du personnage a joué Daniel Craig mais le film Pas le temps de mourir a marqué la fin de la route pour l’acteur dans le rôle de 007 et il est maintenant temps de trouver un remplaçant pour incarner ce héros qui connaît les coups, les coups, les conquêtes romantiques et les boissons spéciales.

Le producteur Barbara Brocoli a assuré qu’il y a un long chemin à parcourir pour la prochaine version de Bond et a déclaré: « C’est une réinvention de Bond. Il faudra au moins deux ans avant que le prochain film ne commence à tourner. Pour l’instant, personne n’est sur la liste pour remplacer Daniel Craig. Nous réfléchissons à où aller avec le personnage. Il n’y a pas de scénario et nous ne pouvons pas en penser tant que nous n’avons pas décidé comment nous allons aborder le prochain film parce que c’est une réinvention de James Bond. »

Qui sera le prochain Bond ?

Des rumeurs ont récemment fait surface selon lesquelles Idris Elbé comme candidat principal pour être le prochain 007, car ils lui auraient proposé le rôle du méchant du film, mais une enquête de marché a produit le résultat surprenant que les followers de l’agent ne verraient pas mal l’acteur de Escouade suicide jouant le rôle de Bond dans une nouvelle entrée.

« Si quelqu’un me disait : ‘Tu veux jouer James Bond ?’, je dirais : ‘Oui ! C’est fascinant pour moi. Mais ce n’est pas quelque chose que j’ai exprimé, comme, ‘Oui, je veux être le James Bond noir.’ Vous vous découragez simplement lorsque vous obligez les gens, d’un point de vue générationnel, à dire : « Ce n’est pas possible ». Et il s’avère vraiment que c’est la couleur de ma peau. Alors si je l’obtiens et que ça ne marche pas, ou que ça marche, est-ce à cause de la couleur de ma peau ? C’est une position difficile dans laquelle me mettre quand ce n’est pas nécessaire. » dit l’acteur.

Barbara Brocoli confirmé dans le passé que Idris Elbé est un nom qui ressemblait à James Bondmais nous ne pouvons pas oublier des options tout aussi attrayantes telles que Tom Hardy Soit Henry Cavillqui sont des acteurs issus des mêmes fans du personnage lorsqu’il s’agit de mettre en avant qui ils aimeraient voir revenir sur le chemin qu’il a parcouru avec tant de succès Daniel Craigl’un des meilleurs 007 de l’histoire.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂