Ils prétendent que Thor est apparu dans une tempête au Mexique

Chris Hemsworth a-t-il débarqué au Mexique de façon surprenante ? Non, mais quelque chose de similaire s’est produit ce lundi soir à Monterrey parce que un orage a frappé la ville et de nombreux témoins ont assuré avoir vu un personnage Marvel derrière les rayons : Thor. Les vidéos sont devenues virales et a déclenché des centaines de mèmes sur les réseaux sociaux. Vue!

Bien qu’elle ait un côté amusant, les pluies produites ces dernières heures en ont inquiété plus d’un. La grêle, le vent et l’activité électrique ont causé plusieurs fermetures et difficultés dans les rues au petit matin. De plus, les lignes 1 et 2 du métro ont dû être fermées. Jaime Rodriguez Calderón, gouverneur de l’État, a chargé l’équipe de la protection civile d’effectuer une tournée et vérifier les dommages causés.







Malgré les températures élevées annoncées, un front froid est arrivé dans la région et a généré la tempête. Les précipitations ont atteint des chutes allant jusqu’à 80 mm d’eau et le mauvais temps devrait se poursuivre dans les prochaines heures dans des endroits comme Chihuahua, Durango, Nuevo Leon, Tamaulipas, Querétaro, Guerrero, Oaxaca Oui Chiapa.

La tempête est également partie images de foudre spectaculaires qui ont été capturés par les caméras des voisins. Les vidéos ont rapidement transformé Internet et sont devenues une tendance Thor, le dieu du tonnerre, parce que lui seul aurait pu faire quelque chose comme ça. Dans l’inquiétude de la situation, Les fans de Marvel se sont éclatés.

Quand Thor Love et Thunder arriveront-ils?

Indépendamment de l’humour, les fans attendent avec impatience le quatrième et prochain film du personnage qui est prévu pour le 6 mai 2022 au niveau mondial. Le tournage du film s’est terminé début juin en Australie après quatre mois de travail intense.

Les meilleurs mèmes de Thor dans la tempête de Monterrey