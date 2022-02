Ils présentent une bande-annonce pour le film autobiographique  »Elvis »

Près d’une décennie après avoir réalisé »The Great Gatsby », le nominé aux Oscars, Baz Luhrman, reviendra avec un nouveau film. Le réalisateur australien a dévoilé la première bande-annonce du film autobiographique »Elvis »un film qui sera basé sur l’histoire du légendaire chanteur de Rock and Roll, Elvis Presleyinterpreté par majordome austinracontant chacune des difficultés rencontrées par l’artiste, ainsi que sa relation pas si agréable avec son manager, Tom Parker, qu’il incarnera Tom Hank.

La bande-annonce nous montre un jeune Elvis qui a été émerveillé par les comics, notamment par le personnage de CC, Shazam, l’incitant à enfiler un éclair fait main qui est placé sur sa poitrine. Il est également révélé qu’au début, l’apparition d’Elvis n’était pas du tout brillante pour le public, se moquant de ses vêtements et de sa coiffure, mais cela a changé une fois que tout le monde a entendu sa façon emblématique et magnifique de chanter.

Le film abordera l’un des sujets les plus controversés à l’époque où Elvis se lance dans la célébrité, car dans les années 1950, les pas de danse de l’artiste étaient rares à voir, à tel point qu’ils étaient considérés comme sexuellement provocateurs, ce que les producteurs de télévision qui ont montré que leurs présentations ne l’aimaient pas beaucoup. Mais nous savons tous que la poussée pelvienne d’Elvis a été l’un des plus grands changements culturels à se produire en Amérique et dans le monde.

Elvis est largement considéré comme le roi du rock and roll et était l’une des icônes culturelles les plus influentes du siècle dernier. Il a vendu plus de 500 millions de disques tout au long de sa carrière et reste l’artiste solo le plus vendu que le monde ait jamais vu, bien après sa mort en 1977. Bien sûr, ce n’est pas la première fois que son histoire est racontée au cinéma. , puisqu’il a déjà été incarné par JJonathan Rhys-Meyers, Kurt Russell, Harvey Keitel, Michael Shannon, Val Kilmer, Tyler Hilton, Jack White et plein d’autres.

La bande »Elvis » prévoit de sortir le 24 juin de cette année.