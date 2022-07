Ils présentent la première carte microSD au monde avec une capacité de 1,5 To : elle peut stocker 4 mois de vidéos

Partager

Cette nouvelle microSD Micron est la première capacité de 1,5 To au monde pour les applications industrielles, offrant un enregistrement vidéo 4K continu pendant 5 ans et une sécurité renforcée par l’IA.

Il est vrai que le technologie de stockage et cartes mémoire microSD avait légèrement stagné ces derniers temps, sûrement poussé par sa chute retentissante sur le marché des smartphones où toute la coupe prime a commencé à se passer des extensions de mémoire limitant fortement sa pénétration dans l’industrie et par extension les ventes potentielles de cartes.

Peut-être pour cette raison, les nouveautés de Samsung et d’autres fabricants, Micron dans ce cas, concentrez-vous un peu plus sur applications industrielles de ce type de dispositifs de stockageégalement largement utilisé dans les systèmes de vidéosurveillance ou les équipements de photographie professionnels, notamment les caméras, les drones et autres.

Ainsi, Samsung nous a déjà présenté son nouvelle microSD capable d’enregistrer du contenu pendant 16 ans continuellement, bien que dans son cas avec des capacités restreintes, et maintenant c’est Micron qui nous apprend à la première microSD de 1,5 To sur le marchéconçu spécifiquement pour la photographie professionnelle et pour des applications d’un plus industriel ou machine à machine Quoi systèmes de caméras dans les véhicules autonomes et connectésvidéosurveillance à grande échelle, usines intelligentesinfrastructures énergétiques, robotique, transport industriel, soins médicaux beaucoup plus.

Les stratégies de Micron sont extrêmement ambitieuxcomme ils nous l’ont dit de la part de l’entreprise elle-même :

Avec des appareils intelligents générant des informations critiques pour de multiples applications, de la sécurité publique à l’autonomie des véhicules connectés en passant par les opérations de fabrication, les applications intelligentes ne peuvent pas se permettre de faire des compromis sur la latence ou la qualité.

Les solutions robustes et hautes performances de Micron, avec notre carte microSD i400 pour la sécurité vidéo ou la mémoire LPDDR5 qualifiée ASIL-D pour l’industrie automobile, ouvriront un nouveau niveau pour les entreprises et stimuleront l’innovation rapide nécessaire dans les dispositifs de périphérie intelligents.

Kris Baxter, vice-président d’entreprise et directeur général de l’unité commerciale intégrée de Micron.

La nouvelle carte microSD de Samsung peut enregistrer du contenu pendant 16 ans d’affilée

Il en va de même pour les nouvelles mémoires microSD i400 de Micron, et c’est tout ce qu’elles promettent

Ils disent de Micron que leurs nouvelles cartes mémoire i400 utilisent la première technologie 3D NAND du marché avec pas moins de 176 couches, ce qui leur permet d’offrir la capacité la plus élevée au monde avec jusqu’à 1,5 To sans oublier la qualité de la mémoire électroniquequi dans ce cas est spécifiquement destiné aux applications de qualité industrielle.

Et c’est que selon le constructeur l’apparition de systèmes avancés d’aide à la conduite, ainsi que l’explosion d’appareils à connectivité directe à Internet entre vidéosurveillance, usines ou infrastructures intelligentes, feront Plus de 25 milliards d’appareils nécessitent un stockage rapide et fiable compte tenu de l’énorme quantité de données qui seront générées et partagées entre les machines.

C’est à cause de ça vos cartes i400 offriront d’énormes capacitéslancement de 1,5 To, avec une capacité de enregistrer les données en continu 24h/24 et 7j/7 pendant cinq anspouvant également gérer simultanément l’enregistrement vidéo 4K et jusqu’à 8 événements AI par secondetelles que la détection et la classification d’objets qui permettent une prise de décision automatisée via apprentissage automatique.

Ils travaillent environ deux millions d’heures avant que son électronique ne commence à tomber en panne et que la mémoire ne meure, ce qui est de bonne foi la qualité obtenue avec un énorme stockage et dans une taille minimale.

Malheureusement, nous ne connaissons pas pour l’instant les prix et la disponibilitébien qu’il soit évident qu’ils seront de la mémoire orienté vers les environnements Entreprise avec des coûts très élevésau moins pour l’instant… On verra combien de temps il faudra pour se démocratiser !

