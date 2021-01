Ils présentent la bande-annonce des prochains épisodes de The Walking Dead

The Walking Dead approche enfin de la fin de son tant attendu saison 10. Les nouveaux chapitres ont été publiés en octobre 2019, mais la pandémie de coronavirus a contraint le compte à être arrêté dans l’épisode 16. Une fois le tournage terminé, il y a de moins en moins de temps pour profiter à nouveau du programme emblématique et, pour animer l’attente, AMC a publié un nouveau teaser officiel jeudi.

Le showrunner Angela Kang J’avais déjà précisé que la partie 10 serait prolongée avec six emplacements de plus que d’habitudel. Les saisons précédentes comptaient en moyenne 16 épisodes par tranche. La société de production a indiqué que l’émission a été prolongée cette année car elle doit encore présenter différents personnages et dire qui ils sont.

« Six nouveaux épisodes, six nouvelles histoires »C’est ainsi que la bande-annonce d’une minute a été présentée avec des images spectaculaires des premières qui viennent de 28 février 2021. La fin de la dixième saison est datée du 4 avril 2021 et la partie 11 de la saga est déjà confirmée.

Quand la saison 10 de The Walking Dead est-elle diffusée sur Netflix?

Jusqu’au moment il n’y a pas d’épisode de la saison 10 et le catalogue Netflix comprend jusqu’à la neuvième. Les épisodes complets de The Walking Dead sont ajoutés à la plateforme cinq mois après la première télévision de fin de saison. De cette façon, la partie 10 arrivera au plus tard en septembre 2021.

La célèbre série a duré une décennie et vous pensez déjà à l’avenir. La saison 11 sera finale en 2022, mais un spin-off avec les personnages de Daryl Dixon et Carol Peletier et un autre avec Norman Reedus et Carol de Melissa McBride est déjà en production.