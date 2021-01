Ils préparent déjà l’avenir de ‘Peaky Blinders’ après sa dernière saison

La série à succès du BBC, ‘Peaky Blinders’ se terminera par votre sixième saison officiellement. Avec une reconnaissance, des récompenses et des éloges sans fin de la part des fans pour le drame de gangsters qui se déroule Birmingham, Angleterre.

Avec la fin de la série avec Cillian Murphy juste une saison, le showrunner, Steven Knight a confirmé sur le site de ‘Peaky Blinders’ que la série était de retour en production pour sa dernière saison, confirmant également qu’elle pourrait travailler sur une continuation pour la franchise.







Vous pourriez aussi être intéressé par: ‘Peaky Blinders’: Sam Claflin est dit prêt pour la sixième saison de l’émission

« Patraque est de retour et avec tout. Après le retard forcé dû à la pandémie de covid, nous avons trouvé la famille en danger extrême et les enjeux n’ont jamais été aussi élevés. Nous pensons que ce sera le meilleur de la série et nous sommes sûrs que nos merveilleux fans vont l’adorer. À la fin de la série télévisée, l’histoire se poursuivra sous une autre forme. «







Vous pourriez aussi être intéressé par: « Peaky Blinders » pourrait présenter sa prochaine saison en 2022

Maintenant il ne suffira plus que d’attendre pour savoir à quoi il fait référence Chevalier, et comment la série de ‘Peaky Blinders’ soit sous forme de série retombées ou une bande possible.