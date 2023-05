Ils prédisent que cette plateforme de streaming fera faillite

in

streaming

Tout le monde n’a pas la présence de Netflix ou la puissance de Disney pour se défendre dans la bataille du streaming.

©GettyLa bulle est sur le point d’éclater.

L’arrivée de Netflix et sa consolidation au sein de l’industrie télévisuelle et cinématographique a reconfiguré l’environnement et la manière dont nous consommons les productions. Peu à peu, la télévision traditionnelle est consommée et les studios doivent s’adapter aux temps nouveaux.

Tous les studios concevaient et lançaient leurs propres plateformes de streamingpour arrêter d’attribuer du contenu à Netflix et gagner sur le marché avec leurs nouvelles formes de consommation. C’est ainsi que le Disney+, HBO Max et Amazon Prime Vidéopour ne citer que quelques-uns des mieux positionnés.

La vérité est que toutes les entreprises n’ont pas la même portée et maintenant que la bulle du streaming semble commencer à montrer ses fissures, elle semble sur le point d’éclater, celles qui n’ont pas réussi ne tiennent qu’à un fil. Entre elles, Paramount+qui ne compte aujourd’hui que 60 millions d’abonnés (quatre fois moins que Netflix).

Dans un rapport publié par IndieWire, il a été révélé que les actions de primordial ils ont chuté de 28% hier. Cet article soutient que depuis Wells Fargo vous recommandons de fermer votre service de streaming et de commencer à vendre le contenu que vous générez, avec la même logique que Sony (qui, par exemple, a vendu Cobra Kaï pour Youtube puis à Netflix).

+Quelques titres incontournables à voir chez Paramount+

Il est injuste qu’une plateforme avec un catalogue de qualité, qui comprend des titres comme vestes jaunes, votre Honneur, Major de Kingstown et pierre jauneont si peu de portée par rapport à Netflix. Malgré la qualité de leurs productions, aucune ne parvient à avoir ne serait-ce qu’un dixième de l’impact de n’importe quelle série. Netflixqui s’ouvre et devient rapidement le réseau le plus commenté.

