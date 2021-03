Ils parviennent à reproduire « Tenet » dans une Gameboy Advance

Malgré son ampleur surprenante de production et l’ambition narrative avec laquelle Christopher Nolan a cherché à explorer de nouveaux horizons en matière de narration, « Tenet », un film plébiscité par beaucoup et répudié par d’autres, échouerait dans sa tentative de Photos de Warner Bros. pour ramener le public dans les salles de cinéma.

Et les refus du cinéaste de sortir sa nouvelle création via des services de streaming ou de pay-per-view sont bien connus, étant l’un des principaux défenseurs du grand écran face à la distribution numérique.

Quelqu’un aurait relevé le défi de créer la manière la plus créative de regarder le film depuis chez lui. Le YouTuber Bob Wulff n’aurait pas pris d’importance avant la présomption de voir la bande sur le plus grand écran possible, en développant la manière de la reproduire dans le format le moins attendu: Une cartouche de Game Boy Advance.

Pour rendre la bande lisible dans ce format, il a dû utiliser les modules complémentaires de plus de quatre cartouches, qui contiennent la capacité d’une demi-heure de vidéo chacune à six images par seconde avec une résolution de 192×128. Wulff admettra que c’est sans aucun doute le pire format pour regarder le film.

À la fin de l’année dernière, Christopher Nolan rejoint un grand nombre de cinéastes mécontents de la stratégie qui WarnerMedia se déroule pour ses premières 2021, au cours desquelles les films sortent désormais simultanément dans les salles et sur la plate-forme de streaming HBO Max.

Nolan viendrait décrire HBO Max comme « le pire service de streaming qui existe », en signant une lettre avec James Gunn, Denis Villeneuve ou Steven Spielberg en faveur du soutien des chaînes de cinéma américaines. En plus de quelques désaccords survenus lors de la première de « Principe», Il a été rapporté que le cinéaste choisirait de ne pas travailler avec Photos de Warner Bros dans vos prochains projets.

À la fin de l’année dernière, Nolan avouerait sa fascination pour le pays du Inde, arguant qu’il était captivé par la passion que son peuple éprouve pour le cinéma et qu’il aimerait y travailler sur son prochain projet, même s’il n’a aucune idée de quoi il s’agissait. Il a également reconnu avoir reconnu un certain intérêt pour la narration appliquée aux jeux vidéo.