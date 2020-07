Ils parviennent à inverser la perte de mémoire d’Alzheimer chez la souris grâce à une nouvelle thérapie génique

Même les responsables de l’enquête ont été surpris par les résultats. Lars et Arne Ittner, deux chercheurs australiens et frères de l’Université Macquarie, ont mis au point une thérapie génique en expérimentant avec des souris qui semble capable de prévenir les pertes de mémoire subies par les patients atteints de la maladie d’Alzheimer à ses stades avancés.

En fait, cela ne l’empêche pas seulement: les résultats indiquent que la perte de mémoire devient inversé. C’est ce qu’ils ont pu vérifier en expérimentant avec de très vieilles souris, que deux mois après le traitement et du coup, ils se sont comportés comme les autres souris en meilleure santé et se sont même montrés capables d’apprendre de nouvelles choses.

P38gamma, l’enzyme qui restaure la capacité d’apprendre

Lars et Anne racontent comment cela est possible grâce à enzyme p38gamma. En introduisant du matériel génétique chez la souris, cette enzyme est activée en modifiant une protéine qui prévient et inverse les effets de perte de mémoire de la maladie d’Alzheimer. Même si la maladie est à un stade avancé. C’est précisément l’activité des enzymes du cerveau qui le protège des symptômes tels que la perte de mémoire.

Dans l’ensemble, il est encore trop tôt pour s’exciter. La nouvelle représente un énorme bond en avant dans la recherche pour trouver un vaccin contre la maladie d’Alzheimer (quelque chose que nous essayons depuis longtemps), mais cela peut prendre 5 à 10 ans jusqu’à ce que les tests cliniques nécessaires permettent de commercialiser un traitement généré à la suite de ces expériences.

“Le cerveau est comme une boîte noire“, Arne affirme se souvenir que cet organe est encore plein d’inconnues pour la science. “Parfois, nous avons de la chance et avons un petit aperçu de son fonctionnement, afin de pouvoir interférer avec cela. Nous avons maintenant une compréhension détaillée du fonctionnement du cerveau au niveau des acides aminés, ce qui est sans précédent.“

À l’heure actuelle, plusieurs des plus grandes sociétés pharmaceutiques du monde se sont déjà intéressées au travail des frères Ittner, l’un d’entre eux étant responsable du Centre de recherche sur la démence de l’Université Macquarie.

Image | Robina Weermeijer