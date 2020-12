Ils parviennent à convertir la carte RAM en un émetteur de signal Wi-Fi via un hack pour obtenir des données d’un ordinateur sans autorisation

Si l’on ne veut pas que les données d’un ordinateur soient piratées, ce qu’il fait, entre autres, est de bloquer toute sortie de données de l’ordinateur. Pour cela, il n’y a rien de mieux que de réduire directement vos pertes et de retirer même la carte Wi-Fi de l’ordinateur. Maintenant, cela n’implique pas qu’il soit protégé à 100%. De nouvelles recherches montrent qu’il est possible convertir la RAM de votre ordinateur en émetteur sans fil.





Des universitaires d’une université en Israël ont publié de nouvelles recherches démontrant l’expérience. Dans leur démonstration, ils montrent comment il est possible pour la RAM d’envoyer sans fil des informations stockées dans l’ordinateur. Ces informations peuvent être reçu par n’importe quel appareil de réception sans fil simple à une distance de plusieurs mètres.

La technique a été appelée AIR-FI et partie de l’idée que tout composant électrique génère des ondes électromagnétiques lors de la transmission du courant. Par conséquent, si vous modulez ces ondes électromagnétiques, vous pouvez transmettre des informations comme s’il s’agissait d’un réseau Wi-Fi, ce que vous faites en fin de compte, c’est d’envoyer des ondes radio électromagnétiques.

Dit et fait. La recherche montre comment c’est possible manipuler la RAM et le courant qui la traverse pour générer des ondes électromagnétiques sur une fréquence du spectre Wi-Fi à 2 400 GHz. Si un attaquant parvient à pénétrer dans l’ordinateur et à insérer le code malveillant, il peut alors extraire des informations sans fil à l’insu de la victime et en sachant que l’ordinateur est complètement déconnecté de l’extérieur.

Le signal, il faut le dire, est extrêmement lent. À seulement 100 b / s La RAM peut envoyer des informations. Bien qu’il s’agisse d’une vitesse très lente, elle peut être plus que suffisante pour extraire des informations précieuses d’ordinateurs hautement protégés.

Obtenez des informations à partir de systèmes complètement fermés

Les chercheurs de ce hack ne sont pas la première fois qu’ils font quelque chose comme ça. Depuis plusieurs années, ils ont appris comment différentes techniques ingénieuses peuvent être utilisées pour obtenir des informations sur des équipements apparemment complètement fermés. Des informations extrêmement précieuses sont souvent conservées sur des ordinateurs qui ne se connectent parfois pas à Internet ou aux réseaux locaux. Les pirater n’est pas si simple et si l’on parvient à entrer dans la difficulté, c’est alors en sortant.

Nous avons vu précédemment comment ils utilisent la vitesse des ventilateurs, le son émis par le disque dur, les signaux acoustiques du câble d’alimentation, la chaleur générée par l’ordinateur ou encore la luminosité du moniteur. Des idées ingénieuses et complexes qui démontrent que Même les ordinateurs les plus sûrs au monde ne sont pas totalement sûrs.

Via | ZDNet

Plus d’informations | arXiv