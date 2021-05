Ils partagent une curieuse photo des coulisses de « MODOK »

Une image de Patton Oswalt a été révélée lors de la réalisation de sa série exclusive Hulu « MODOK », dans laquelle il a pris l’un des méchants les plus dérangeants de l’univers Marvel et lui a présenté une torsion en faisant de lui le protagoniste d’une animation délirante série de comédie.

Oswalt a montré le grand engagement qu’il ressentait dans sa performance (puisqu’en plus d’être le créateur, il a donné sa voix au personnage principal de la série) en présentant un regard sur un costume grandeur nature qu’il a dû porter lors de la production.

« MODOK » est l’acronyme de Mental Organism Designed Only for Killing, commençant sa vie en tant que brillant scientifique George Tarleton. Créé par Stan Lee et Jack Kirby, ce personnage a commencé comme un employé d’AIM (Advanced Idea Mechanics), subissant de graves mutations qui affectent de manière disproportionnée la taille de sa tête, mais lui ont donné une intelligence supérieure et de puissantes capacités télékinésiques.

Il reste encore longtemps à savoir si MODOK fera partie du MCU ou non. Pendant ce temps, Oswalt et Jordan Blum ont interprété cette satire hilarante dans laquelle, après avoir été renvoyé d’AIM pour ses plans constants de destruction des Avengers, le personnage rentre chez lui dans le New Jersey, confronté à une crise de la quarantaine en même temps. ta famille.

Pour les lignes des yeux @rejectedjokes interprété Lou à genoux à la Rocket Raccoon. Le costume Melissa mo-cap a été conçu pour accueillir @melissafumerogrossesse pendant la production. – Jordan Blum (@BlumJordan)

19 mai 2021





À travers son compte Twitter officiel, Jordan Blum a partagé une photo dans laquelle Oswalt est vêtu d’un curieux costume de son personnage, notant que c’était dans le but de faire des captures de mouvement pour son animation, présentant l’immense sa détermination à faire un travail exceptionnel. en exécutant son doublage.

Au cours de ses publications ultérieures, Blum a noté que l’actrice Melissa Fumero avait également fait sa capture de mouvement pendant la grossesse, de sorte que sa tenue était parfaitement adaptée à son ventre. Pendant ce temps, Ben Schwartz, qui jouait le fils de MODOK, Lon, âgé de 12 ans, aurait réalisé sa capture de mouvement alors qu’il était à genoux dans ses séquences.