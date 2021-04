Ils partagent la reconstruction de Chucky pour la nouvelle émission de télévision

Coffret L'age D'or Des Caprentier, Le Meilleur De La Variété Dans Les émissions Cultes De La Télévision - 10 Artistes [DVD]

En 1975, les Carpentier débarquent sur TF1 et créent l'émission phare de leur carrière : "Numéro un". Les plus grandes stars de l'époque se bousculent pour participer à ce qui est le plus grand show de la télévision. L'improvisation et les duos inattendus font partie de la marque de fabrique de leur émission.