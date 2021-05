Ils partagent des images terrifiantes de ‘Demonic’

Little Cabari Panneau Verger

La sublime illustration du panneau Verger représente un pommier, un poirier et des baies colorés avec des tons audacieux. Ils viennent effleurer le fond céleste du revêtement mural avec leurs ramures luxuriantes. Little Cabari présente l’image sympathique d’un verger qui abrite des hirondelles et des pics-verts pour donner une note bucolique à vos espaces de vie.