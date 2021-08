Ils parlent déjà de la deuxième saison de la série Le Seigneur des Anneaux

Avec près d’un an avant sa sortie, ils se refroidissent et annoncent le tournage de la deuxième saison de la série Le Seigneur des Anneaux d’Amazon.

Pas une semaine ne s’est écoulée, coupable, pas une, depuis l’annonce de la date de sortie du projet qui adaptera l’œuvre du Silmarillion à la télévision… et ils nous parlent déjà de sa suite. Car aujourd’hui la nouvelle du tournage de la deuxième saison de la série Le Seigneur des Anneaux d’Amazon est arrivée.

Ceci, chers coupables, n’est pas ironique. C’est que l’on se souvient que la série encore il n’a pas de nom officiel si tu veux. Nous savons que nous l’aurons le 2 septembre… 2022. Et arrêtez de compter. Eh bien, dans cette situation, la société a annoncé que la prochaine saison commencerait à tourner au Royaume-Uni.

La vérité est qu’ils n’ont rien dit de plus proche non plus. Pas quand exactement ça commencera, ni s’il s’agira d’un tournage partagé… On sait seulement qu’il y aura une deuxième fournée d’épisodes et que les décors seront européens. Et d’après ce à quoi nous sommes habitués, ils seront plutôt écossais. Mais cela reste à voir.

Nous n’allons pas nier que nous voulons vraiment voir ce qu’Amazon a fait avec cette idée et comment il l’a réalisée. Cependant, le battage médiatique qu’il génère et le peu d’informations qu’il contient sont pour le moins inquiétants. Et bien sûr, il peut jouer contre vous. Si ce n’est pas le cas, laissez-les le dire aux gars d’Abandoned… C’est une autre affaire…