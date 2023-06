Ils ont trouvé le sosie d’Enzo Fernández dans une célèbre série HBO

in

Hors-jeu

Le joueur de l’équipe nationale argentine qui a remporté la Coupe du monde en décembre dernier a son sosie.



©Getty ImagesLUSAIL CITY, QATAR – 18 DÉCEMBRE: Enzo Fernandez d’Argentine pose pour une photo avec le prix du jeune joueur de la FIFA lors du match final de la Coupe du Monde de la FIFA Qatar 2022 entre l’Argentine et la France au stade Lusail le 18 décembre 2022 à Lusail City, Qatar. (Photo de Julian Finney/Getty Images)

Enzo Fernández est une star mondiale du football qui a émergé de l’académie de River Plate et avec des pas dans des clubs comme Défense et Justice et Benfica. Après avoir été champion du monde en Qatar 2022 avec l’équipe nationale argentineson visage est devenu très célèbre.

Dans les réseaux sociaux, un utilisateur de Twitter trouvé deux fois le joueur actuel de la Chelsea. C’était dans la série les Sopranosdans une scène dans un restaurant italien où l’on voit l’une des premières apparitions stellaires de Richie Aprilele mafieux qui voulait reprendre son pouvoir.

dans l’épisode « Toodle-Putain-Oo »diffusé le 30 janvier 2000, un jeune homme nommé Craig Wojcikagissant comme employé d’une pizzeria. « Je viens de trouver Enzo Fernández travaillant comme serveur à les Sopranos”écrit @Mafianela sur ton compte Twitterpartageant une capture d’écran.

Originaire du New Jersey, Craig Wojcik Il n’est plus dédié au monde du théâtre mais travaille dans le domaine de la technologie depuis des années. Actuellement, selon son profil de LinkedinIl travaille en milieu scolaire.

+Quel est le synopsis de l’épisode dans lequel apparaît le sosie d’Enzo Fernández ?

L’épisode en question est le troisième de la deuxième saison de les Sopranos. Son synopsis officiel indique : « Richie Aprile Il est libéré après dix ans de prison et commence à réaffirmer son autorité sans se rendre compte des changements apportés à l’archétype de la famille du crime. prairie a des ennuis après qu’une fête ait échappé à tout contrôle ».

