Ils ont révélé le plus grand mystère des Powerpuff Girls

Dans les années 90, les dessins animés ont vu dans Cartoon Network la naissance de productions devenues aujourd’hui des classiques. Il y avait des fictions nées comme Le laboratoire de Dexter, Johnny Bravo ou Les super-filles. Tous ces spectacles ont commencé comme des courts métrages et ont réussi à se développer en saisons complètes. Chacun d’eux accompagnait les enfants qui ont grandi à cette époque.

Sara Bellum sera interprétée par Robyn Lively dans le live-action The CW. (IMDb)



Grandir avec des dessins animés comme celui de Les super-filles Cela impliquait de le faire dans une mer de plaisir mais avec le doute occasionnel. L’un des grands mystères de la série avait à voir avec la décision qu’il avait prise Craig McCracken, le père de bande dessinée de Cartoon Network, pour ne pas montrer le visage de mademoiselle bellum, le secrétaire du maire de Saltadilla.

Rob Renzetti, ami de Craig McCracken et animateur de la série où il a scénarisé et écrit quelques épisodes, a révélé la secrétaire derrière ce mystère. « Craig Elle est très douée avec les concepts abstraits, mais le concept était que ce personnage était le plus intelligent de la série, mais ils ne l’appréciaient que pour son corps. Ainsi, la caméra ne valorise également que son corps, et bien qu’il ait l’esprit le plus brillant de la série, vous ne voyez pas son visage « , a-t-il assuré.







En ce sens, la réponse était aussi au nom complet du personnage de Les super-filles: Sara bellum. En anglais, cela avait plus de sens, car sa prononciation ressemblait à « cerebellum », un mot qui se traduit par cervelet, la partie du cerveau humain mentionnée par le secrétaire du maire. Certains mythes disaient également que sa silhouette avait la forme d’un cervelet, ce qui a été nié dans Twitter tout seul McCracken.

Hommage des Powerpuff Girls à Police Squad

En plus de la vision de Rob Renzetti, une autre des personnes impliquées dans Les super-filles il a été Chris Bataille. L’artiste a travaillé en tant que character designer sur divers dessins animés tels que Les titans adolescents vont et les travaux susmentionnés de Craig McCracken, et a raconté quelle était la version des événements qu’il avait entendue dans les couloirs de Cartoon Network.







« Je me souviens que c’était un hommage à une série des années 80 intitulée Escouade de police Où ils avaient ce type, je ne me souviens pas s’il était détective ou travaillait dans le laboratoire du crime, il mesurait environ six pieds et on ne pouvait pas voir au-delà de ses épaules. La blague était toujours que vous ne pouviez pas voir son visage « , a affirmé l’animateur. Une position qui ne contredit en rien celle de Renzetti et il peut même servir à le compléter.