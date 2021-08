Ils ont révélé la bande-annonce ainsi que le casting de "Star Wars : Visions"

100 x Disques Meuleuse angulaire 4,5 grain 60" (115mm) Télévision broyage à pon

Pour une utilisation avec 4 1/2" (115mm) meuleuses d'angle et Sanders quand enlever la rouille, le meulage des soudures, des plans sur casting et les aciers au carbone ou d'enlever les bords rugueux sur la plupart des surfaces. 40 et 80 disque à grain en stock. L'adhérence élevés des céréales est pour une longue durée de vie qui bat disques de ponçage classiques, avec ces disques il n'y a pas de disque de sauvegarde nécessaires, il s'adapte directement sur une meuleuse d'angle et avec des granulométries de disques que vous serez en mesure de terminer votre travail beaucoup plus rapidement que n'importe quelle méthode classique. nocturne devrait toujours être portée lors de l'utilisation de cet outil. Caractéristiques : Taille : 4 1/2" (115mm). tampon d'appui de l'oxyde d'aluminium. dure jusqu'à 25 fois plus longtemps qu'un disque de ponçage régulier. 60 Grit Cette liste est pour 100 disques