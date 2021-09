Ils ont retardé les deux prochains films de Tom Cruise

Toute l’industrie a été touchée par la pandémie qui a fait que les premières de 2020 ont dû être reprogrammées. Seul Christophe Nolan Il a voulu prendre des risques et a fait l’impossible pour que Principe a vu le jour l’année dernière. Maintenant, bien que les salles soient revenues à une certaine normalité, on ne peut pas encore dire que le problème a été surmonté et que certains lancements ont dû être reprogrammés. Parmi eux, les deux prochains films de Tom croisière.







S’il y a des acteurs qui ont été particulièrement touchés par la pandémie, ils ont été Tom croisière et Daniel Craig. Dans le cas de ce dernier, il est à noter que Pas le temps de mourir ce sera son adieu comme James Bond et qu’il ne se reverrait que le mois prochain, deux ans plus tard que la date qu’il avait initialement accordée. Pour le protagoniste de Rapport minoritaire aussi le mal de tête est important.

Il y a deux grands films qui sont parmi les plus attendus : Mission impossible 7 et le retour de Pistolet supérieur, 35 ans après sa première, avec la suite Top Gun : Maverick. Celui qui allait arriver en premier était le film de Maverick, qui allait être vu au cours de la semaine de Jour de l’Action de grâce. Maintenant, il était tourné pour le 27 mai 2022, la date qui correspondait au septième film de Mission impossible, qui est maintenant déplacé au 30 septembre 2022.

Rebecca Ferguson reviendra pour accompagner Tom Cruise dans le film. (IMDb)



Le rapport a été dévoilé par Date limite, où ils ont expliqué que l’augmentation des cas de coronavirus due à la variante Delta ils ont fait l’étude Paramount Pictures a estimé qu’il pouvait être risqué de lâcher plusieurs réservoirs dans des contextes économiques défavorables. Pour cette même raison, l’idée de sorties simultanées en salles et primordial + a été écarté. Un autre des films qui a vu sa date d’origine changée était Connard pour toujours, qui a été déplacé au 4 février 2022.

Entraînement spécial de Tom Cruise

Tom croisière a des raisons particulières de Mission impossible 7 sortir au plus vite. L’une des prises les plus risquées de la saga dans laquelle il joue Ethan chasse pendant 25 ans, il lui a fallu un an pour se préparer. C’est du moins comme ça qu’ils l’ont confirmé depuis Le journaliste hollywoodien, où ils ont détaillé comment la séquence a été réalisée dont les images de tournage sont devenues virales en 2020.







Il s’agit d’un plan dans lequel Tom croisière se jeter dans le vide à moto, puis déployer un parachute pour faciliter son atterrissage. Pendant la CinemaCon Il a été révélé que pendant 12 mois, l’acteur a pratiqué 500 sauts en parachute et 13 000 à moto, pour pouvoir parfaitement faire la séquence filmée en Norvège. « La seule chose qui me fait le plus peur, c’est ce que nous avons prévu Mission impossible 8« , mentionné Christophe McQuarrie, réalisateur du film, dans l’avant-première qui a été vue à la convention.