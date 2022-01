Ils ont pris le relais : les producteurs du spécial Harry Potter ont pris la parole après l’erreur virale

2021 a marqué le 20e anniversaire de la naissance de l’une des sagas fantastiques les plus importantes de l’histoire du cinéma. Harry Potter et la Pierre Philosophale C’était le premier des livres écrits par JK Rowling et le premier à avoir son adaptation cinématographique. C’était de la main de Photos de Warner Bros., qui avec quatre romans publiés par l’auteur a décidé d’acquérir les droits pour faire tous les films qui étaient possibles. Ainsi, la franchise a duré une décennie, qui a ensuite été étendue par la main de Animaux fantastiques.

Le premier jour de l’année, HBO Max offert aux fans de Harry Potter l’une des meilleures productions : un spécial dédié à se souvenir et à parler de l’héritage de cette saga, avec des interviews exclusives des différents protagonistes. Les trois personnages centraux passèrent, Daniel Radcliffe, Emma Watson Oui Rupert Grint, ainsi que d’autres artistes comme Gary Oldman, Tom feutre, Alfonso Cuarón Oui Robbie Coltrane. Ce qui aurait dû être une sortie parfaite a été entaché d’erreurs d’édition découvertes par les fans.

La plus évidente des erreurs et la première qui a vu le jour dans les réseaux a été celle de la confusion qui s’est générée autour d’une photo supposée de l’enfance de Emma Watson, alors qu’en fait c’était Emma Roberts (même une photo qui avait été téléchargée sur leurs réseaux). Plus tard, les noms de les jumeaux Phelps, qui a joué Fred et George Weasley. Ce dernier a même été détecté par Olivier Phelps, qui s’est chargé de le signaler et sur Instagram a écrit : « Je suppose qu’après toutes les blagues au fil des ans, quelqu’un a décidé de se venger ».

Après les différents posts devenus viraux au cours des 4 derniers jours depuis le lancement de Retour à Poudlard pour HBO Max, les producteurs ont répondu dans une interview avec Le journaliste hollywoodien. “Bonne vue, fans de Harry Potter! Ils nous ont fait remarquer une erreur dans le montage d’une photo mal étiquetée. La nouvelle version est déjà en ligne »ont-ils déclaré, faisant allusion à la correction de ces problèmes.

Le dilemme de JK Rowling

À la suite de ses lamentables propos transphobes, JK Rowling Il est entré dans le groupe d’artistes qui ont été annulés ces dernières années des réseaux sociaux. Pour cette raison, lorsque HBO Max a annoncé cette spéciale de Harry Potter, il y avait des spéculations sur ce qu’ils pourraient faire avec sa silhouette, jusqu’à ce qu’il soit finalement rapporté qu’elle ne serait pas invitée à la spéciale. Cependant, dans les presque deux heures de vidéo, vous pouvez voir certaines de ses déclarations qui faisaient partie d’une interview menée en 2019, une décision plutôt étrange, étant donné que s’ils avaient décidé de l’inclure, ils auraient pu le faire avec une nouvelle interview.

