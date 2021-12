Ils ont présenté la bande-annonce de la deuxième saison de Pasión de Gavilanes

in

La passion des faucons C’était une série qui a marqué une époque atteignant le milieu des années 2000 et depuis lors, ses fans ont demandé sa continuation. Cette demande est aujourd’hui une réalité et nous savons déjà qu’à partir de février 2022 et pour Telemundo de nouveaux épisodes de la deuxième saison de cette émission qui compte tant d’adeptes seront diffusés.

Comment s’est déroulée la vie des Kings et des Elizondo pendant tout ce temps ? Une nouvelle génération jouée par Bernardo Flores, Sebastián Osorio Oui Image de balise Juan Manuel Restrepo réaliser que. Il y a une bande-annonce qui taquine quelques détails de ce que nous pouvons nous attendre à voir dans cette deuxième saison! La passion des faucons revient avec un crime qui sera au centre de l’attention des personnages.

Le retour de Pasión de Gavilanes

La bande-annonce a une voix off avec une histoire sur les événements qui seront révélés dans la deuxième saison de La passion des faucons. Le cadavre produit du crime susmentionné apparaît dans une forêt avec la tête couverte. Nous voyons l’hacienda. Il semble que le clan ne parviendra pas à trouver la paix facilement et la menace est réelle : sortir sans égratignures sera très difficile.

La victime du crime est un enseignant et tout indique qu’il s’agissait d’un plan pour que les trois jeunes soient identifiés comme les auteurs de l’acte horrible. La vérité est que les acteurs de la génération précédente reviennent avec ces nouveaux visages. Les nouveaux faucons doivent se battre pour montrer qu’ils sont innocents alors que l’amour, le mystère et la vengeance apparaissent dans leur vie pour compliquer leur existence.

La passion des faucons Le tournage a commencé en Colombie il y a quelque temps et il semble que tout soit prêt pour les débuts du roman en février 2022. Cet aperçu suggère une intrigue complexe qui aura tout ce que les amoureux de la première saison ont apprécié à cette époque. Désormais, la nouvelle génération sera celle qui devra souffrir pour trouver la paix au milieu de tant de passion.

