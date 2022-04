Ils ont pleuré pour un personnage: mèmes et réactions des fans à la bande-annonce de Stranger Things 4

Netflix

La nouvelle bande-annonce de la quatrième saison de la série Netflix a été présentée et nous vous apportons les réactions de ses fans sur les réseaux sociaux.

©NetflixIls ont pleuré pour un personnage : mèmes et réactions des fans pour la bande-annonce de Stranger Things 4.

Après une longue attente, les fans de choses étranges Vous pouvez maintenant profiter de la nouvelle bande-annonce officielle de sa quatrième saison, qui arrivera sur le service de streaming Netflix le 27 mai, bien qu’il s’agisse du volume 1, puisque la partie 2 sera disponible le 1er juillet. Ce qui a été publié il y a quelques instants a fait sensation sur les réseaux sociaux, où ils ont fait de la série une tendance mondiale avec leurs commentaires.

Synopsis de cet épisode : « Six mois se sont écoulés depuis la bataille de Starcourt, qui a apporté terreur et destruction à Hawkins. La bande d’amis est séparée pour la première fois, et tout le monde essaie de récupérer malgré les problèmes à l’école. En cette période où se sentant si vulnérable, un une nouvelle menace surnaturelle terrifiante émerge, un mystère qui, s’il était résolu, mettrait fin aux horreurs du monde à l’envers ».

Les épisodes devaient arriver il y a plus d’un an, selon les plans initiaux, mais comme cela s’est produit avec diverses productions cinématographiques et télévisuelles, la pandémie de coronavirus a été le principal inconvénient pour le développement d’un tournage normal. Enfin, les enregistrements ont pris fin en septembre de l’année dernière et après quelques semaines, les premières images ont été publiées.

Le fandom reverra des visages familiers, comme Winona Ryder, David Harbour, Millie Bobby Brown, Finn Wolfhard, Gaten Matarazzo, Caleb McLaughlin, Noah Schnapp, Sadie Sink, Natalia Dyer, Charlie Heaton, Joe Keery, Maya Hawke, Priah Ferguson, Brett Gelman, Cara Buono et Matthew Modine. Bien que les ajouts suivants arriveront également : Jamie Campbell Bower, Joseph Quinn, Eduardo Franco, Sherman Augustus, Mason Dye, Nikola Djuricko, Tom Wlaschiha, Myles Truitt, Regina Ting Chen, Grace Van Dien, Logan Riley Bruner, Logan Allen, Elodie Grace Orkin, John Reynolds, Rob Morgan, Amybeth McNulty et Robert Englund.

Bien que cette quatrième saison sera divisée en deux parties, il faut préciser qu’un cinquième volet a déjà été annoncé, qui marquera la fin de choses étranges. Pendant ce temps, les fans ne font que goûter la première bande-annonce complète de ce qui arrivera dans quelques semaines et ils l’ont vécu de différentes manières sur Twitter. Découvrez leurs réactions !

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂