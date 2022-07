Ils ont partagé la bande-annonce de She-Hulk avec la surprise la plus attendue

Disney+

Le Comic-Con de San Diego a fait le plein d’actualités Marvel, parmi lesquelles la bande-annonce de l’imminente She-Hulk s’est démarquée avec plus d’une surprise.

Phase 4 du Univers cinématographique Marvel continue d’avancer avec différents titres, parmi lesquels la prochaine série qui sortira par Disney+, elle hulk. Cette fois, Jennifer Walters, la cousine de Bruce Banner, acquiert également la capacité de devenir un puissant Goliath vert lorsque quelque chose altère son humeur et l’irrite trop. Le déroulement du programme s’accompagne de nombreuses surprises.

Jennifer Walters est une avocate prospère et une fois son identité confirmée elle hulk le destin de sa carrière est marqué à jamais car il se voit confier la tâche de défendre tous les êtres aux pouvoirs spéciaux qui se font connaître ces derniers temps. Dans le même temps, son cousin, Bruce Banner, essaie de la former afin qu’elle puisse utiliser au mieux ses nouvelles capacités.

la série de Disney+ a une composante comique importante comme tous les derniers contenus produits pour le Univers cinématographique Marvel parmi lesquels on peut souligner Thor : Amour et tonnerre et la série télé Mme Merveille. La vérité est que Jen Walters aura une capacité jamais vue jusqu’à présent dans aucun personnage du MCU, elle sera capable de briser le quatrième mur dans le meilleur style Deadpool. Dans la bande-annonce, Hulk lui dit qu’il ne sera pas offensé si elle décide de reprendre sa vie d’avocate et qu’elle parle à la caméra : « Il ne veut pas dire ça ». Surprendre!

Une percée pleine de surprises

Ce n’est pas le seul élément qui retiendra l’attention des fans de la marque. On peut ajouter le retour d’Emil Blonsky, mieux connu de tous sous le nom d’Abomination, le méchant mortel qui a affronté Hulk dans le passé et sera désormais représenté par Jennifer Walters, un fait qui attirera l’attention de l’opinion publique en plus de générer un conflit d’intérêt notable chez l’avocat même si ses supérieurs ne le trouvent pas important.

Il est également du parti Wong, le Sorcier Suprême du Univers cinématographique Marvel, qui, pour une raison quelconque, rend visite à Jennifer peut-être pour lui demander une faveur ou l’avertir de quelque chose. On l’avait déjà vu par le passé accompagné d’Abomination lors des événements de Shang-Chi et la légende des dix anneauxoù ils ont participé à un tournoi de combat très spécial.

La meilleure surprise reste pour la fin de cet aperçu tant attendu avec l’apparition de Daredevil lui-même dans son costume rouge. Contrairement àSpider-Man : Pas de retour à la maison, cette fois le personnage incarné par Charlie Cox jouera le rôle du Diable de Hell’s Kitchen en plus de son alter ego Matt Murdock, qui partage probablement une séquence avec Jennifer Walters. Tout cela dans le cadre de l’annonce du programme Daredevil : né de nouveau.

elle hulk The House of Mouse sera diffusé le 17 août avec un casting dirigé par Tatiana Maslany comme Jennifer Walters, Mark Ruffalo comme Bruce Banner, Jameela Jamil comme Titania, Tim Roth comme Abomination, Benedict Wong comme Wong et bien d’autres noms pour une nouvelle entrée dans Univers cinématographique Marvel qui promet beaucoup d’action en même temps que la comédie à laquelle la marque nous a habitués.

