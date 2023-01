Ils ont partagé la bande-annonce de División Palermo, la série hilarante argentine de Netflix

Netflix

Netflix a partagé la bande-annonce de División Palermo, la série argentine hilarante sur un garde urbain inclusif qui vous fera beaucoup rire. Épingle de sûreté!

©NetflixDépartement de Palerme

Netflix partagé la bande-annonce Département de Palerme, la nouvelle comédie entièrement réalisée en Argentine. L’émission télévisée est écrite, co-réalisée et met en vedette Santiago Korovsky et s’ouvre en Géant du streaming le 17 février avec une intrigue qui a un peu d’humour noir qui vous fera sûrement rire au fur et à mesure que le spectacle progresse.

Département de Palerme présente à un Police urbaine inclusive, composé majoritairement de minorités et créé comme une opération de marketing pour améliorer l’image des forces de sécurité. Alors que chacun essaie de comprendre quelle fonction remplit ce groupe de personnages hauts en couleur, ses membres vont se retrouver face à un étrange gang criminel qu’ils doivent vaincre.

Une bande-annonce qui suscite bien des rires

Le programme de Netflix avec : Santiago Korovsky, Pilar Gamboa, Daniel Hendler, Martín Garabal, Charo López, Hernán Cuevas, Renatao Condori Sangalli, Facundo Bogarin, Valeria Licciardi, Julio Marticorena, Jonatan Nugnes, Marcelo Subiotto, Sergio Prina, Agustín Rittano, Nilda Sindaco, Carlos Belloso, Iair Said, Alan Sabbagh, Camila Peralta, Gabriela Izcovich, Daniela Korovsky, Alicia Labraga, Fabián Arenillas et Valeria Lois.

Le N rouge continue de parier sur le contenu créé dans différents pays et l’Argentine ne fait pas exception avec cette nouvelle fiction qui a huit épisodes durée avec des scénarios de Santiago Korovsky, Ignacio Sánchez Mestre, Florencia Percia, Martín Garabal, Martina López Robol, Mariana Wainstein et Ignacio Gaggero. L’humour est l’une des grandes attractions présentes dans Département de Palerme.

Ce programme TV qui parie sur une intrigue fraîche, dynamique et divertissante est produit pour Netflix pour Films K&S avec Hugo Sigman, Matías Mosteirín et Leticia Cristi agissant en tant que producteurs avec les producteurs exécutifs Nicolás Goldar Parodi, Analía Castro et Diego Copello. La Département de Palerme elle est prête à voler beaucoup de rires pendant qu’elle résout des cas de la manière la plus hilarante. Programmez-le !

