Ils ont partagé la bande-annonce colorée de Blue Beetle rejoignant DC

Warner Bros. a partagé la bande-annonce colorée de Blue Beetle qui a un ton léger par rapport aux autres entrées de DC Extended Universe. Ne manquez pas l’aperçu !

©Warner Bros.Scarabée bleu

Scarabée bleu c’est l’un des prochains films du vieil homme Univers étendu DC qui restent à sortir, s’ajoutant à des titres tels que Éclair et Aquaman et le royaume perdu avant la relance de ce multivers avec une stratégie de James Gunn et Peter Safran. Dans ce contexte, ce nouveau film raconte l’histoire du premier héros latino de la marque à arriver au cinéma : Jaime Reyes, cette fois joué par Xolo Mariduenaun jeune acteur devenu très populaire après son interprétation de Miguel dans Cobra Kaï.

La nouvelle bande CC Dans sa récente bande-annonce, il montre comment ce Latino essaie de gagner sa vie même si les choses ne se passent pas comme il le souhaiterait. De cette façon, elle visite une entreprise importante, puis son amie Jenny lui donne une boîte à hamburger fermée et lui demande de la prendre sans l’ouvrir. Suivant ce conseil, il arrive chez lui pour enfin tomber dans la curiosité grâce à sa famille.

La bande-annonce tant attendue de Blue Beetle

Une fois qu’il ouvre la boîte, tout le monde voit le scarabée qui s’accroche rapidement au visage de Jaime et le transforme en Scarabée bleule héros de ce film qui a des capacités incroyables grâce à une puissante armure extraterrestre qui peut même voler dans l’espace comme on le voit dans l’aperçu partagé par Warner Bros. Jenny prévient son amie que cet objet est une sorte d’arme de destruction massive qui protège son hôte mais ne l’écoute pas toujours.

La remorque pour Scarabée bleu montre différentes séquences d’action même avec quelques secondes dédiées à susan sarandonl’actrice populaire qui rejoint CC dans le rôle de Victoria Kord, une femme mystérieuse qui dit à Jaime que le Beetle l’a choisi comme hôte mais lui appartient vraiment. De plus, un méchant dit au jeune homme que son amour pour sa famille le rend faible. Gardez à l’esprit que ce garçon n’a pas d’identité secrète et que ses proches savent qu’il est Scarabée bleu.

Tout semble indiquer que ce nouvel opus du Univers étendu DC aura une humeur semblable à celle de Shazam ! imitant la formule merveille. Le ton du film est plus léger que des entrées comme batman contre superman. L’un des personnages suggère même que le Batman est en fait un fasciste lorsque Jaime mentionne que le Beetle ressemble à quelque chose du Dark Knight. Est-ce que les adeptes de la marque l’aimeront ? Le film s’ouvre ensuite 18 août.

