Ils ont mis en vente une réplique exacte du Batarang de The Batman

le fabricant UsineDivertissementa révélé l’un des premiers objets de collection pour commémorer la sortie prochaine du film de Warner Bros. et CC, »Le Batman ». Le fabricant de différents éléments de la culture pop a révélé qu’il vendrait une réplique de la Batarang de Batman, le boomerang qu’il utilise pour abattre ses ennemis et que l’on a vu dans les différentes séries et films du super-héros.

Cette réplique est de la taille exacte du Batarang vu dans le film » The Batman » et a été créée à l’aide d’actifs numériques qui leur ont été donnés par l’équipe de production. Bien que cela ressemble à une acquisition que tout fan du Chevalier de la nuit aimerait, son prix n’est pas aussi abordable, car il coûte 300 dollars, un peu plus de 6 000 pesos mexicains.

L’accessoire de collection est également livré dans une boîte de présentation de qualité musée avec une finition noire et une fenêtre en acrylique, ainsi qu’une plaque métallique avec un numéro d’édition limitée unique et un certificat d’authenticité.

Cela pourrait aussi vous intéresser : Robert Pattinson : « Le plus difficile dans le fait d’être Batman est d’imiter sa voix. »







« Nous sommes très heureux de présenter le premier de nombreux objets de collection » The Batman « », a-t-il déclaré. Jordan Schwartz, président-directeur général de Factory Entertainment. « Le Batarang est une pièce essentielle de l’arsenal du Chevalier noir, et nous avons pensé que ce serait la réplique parfaite pour commencer. »

En plus de la réplique Batarang, Schwartz a confirmé que Factory Entertainment travaillait également sur des répliques grandeur nature du capot et du grappin utilisés par Batman. Robert Pattinson dans le film, ainsi qu’une sélection d’autres objets de collection qui seront annoncés prochainement.

Vous pourriez également être intéressé par : Fantastic Beasts 3 montre de nouvelles affiches étonnantes.

« Nous sommes honorés de servir la communauté passionnée de collectionneurs de DC avec le genre d’objets de collection haut de gamme qui créent le plus grand lien émotionnel entre les fans et les personnages qu’ils aiment. Au cours de la dernière décennie, nous nous sommes particulièrement imposés comme un chef de file dans la catégorie des répliques d’accessoires », a poursuivi Schwartz.

La réplique exacte du Batarang pour commémorer la première de » The Batman », qui ouvre le 4 mars de cette année, est disponible en pré-commande pour 299,99 dollars sur la page FactoryEnt.com.