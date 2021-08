Ils ont enregistré plusieurs versions dans des séquences de Doctor Strange 2

Après une longue attente, Benedict Cumberbatch prépare le retour de Doctor Strange dans sa deuxième aventure solo en 2022, après avoir fait une apparition spéciale dans le nouveau film de Spider-Man, « No Way Home », en plus de reprendre les événements survenus en la série Disney + « Loki », qui a introduit le concept du multivers dans la franchise.

Alors que la présence de Tom Hiddleston dans « In The Multiverse of Madness » a commencé à être spéculée, le film a déjà confirmé la présence de certains visages familiers du MCU, puisqu’Elizabeth Olsen reprendra son rôle de Scarlet Witch, en plus du le retour de Benedict Wong, Chiwetel Ejiofor et certains rapports indiquent que Rachel McAdams fait partie du casting.

Peu de choses ont été confirmées sur l’intrigue de « Doctor Strange in the Multiverse of Madness » à l’exception de l’inclusion de Xochitl Gomez dans le rôle d’America Chavez, un personnage attachant de Marvel Comics qui fera ses débuts dans son univers cinématographique. Tout semble indiquer que la production du réalisateur légendaire Sam Raimi est un grand mystère même pour ses propres acteurs.

Lors de la première internationale de « Shang-Chi et la légende des dix anneaux », Benedict Wong a révélé lors du tapis rouge que Raimi a choisi de filmer différentes versions dans certaines séquences du film, révélant qu’ils sont déjà très proches de le terminer ( sûrement en raison de l’appel récent que son casting a reçu pour des reprises).

« Je pense qu’il devrait s’appeler ‘Docteur Strange et le multi-agenda. » Vous savez, avec la quantité de… honnêtement, nous ne savions littéralement pas. Parfois, vous aviez trois versions de faire plusieurs scènes différentes, avec la permission du Covid. Et ouais, nous y sommes presque, c’est presque fini », a poursuivi Wong.

Marvel Studios prend très au sérieux les stratégies avec lesquelles ils protègent leurs histoires, au point de distribuer de faux scripts à certains de leurs acteurs pour éviter des fuites inutiles d’informations importantes, surtout si l’acteur en question ne supporte pas l’émotion lors des interviews. « Doctor Strange in the Multiverse of Madness » a une date de sortie prévue pour le 25 mars 2022.