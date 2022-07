Ils ont donné le "Oui": Ben Affleck et Jennifer Lopez se sont mariés à Las Vegas

célébrités

Selon le rapport TMZ, Ben Affleck et Jennifer Lopez se sont mariés lors d’une cérémonie à Las Vegas. Ici, nous vous disons les détails!

© GettyIls ont dit « Oui »: Ben Affleck et Jennifer Lopez se sont mariés à Las Vegas.

Ben Affleck et Jennifer Lopez se sont mariés à Las Vegas, après les nouvelles d’engagement qui ont été publiées ces derniers mois. Il s’agit de l’un des couples les plus aimés et les plus populaires d’Hollywood qui arrive au mariage, dans ce qui est clairement une vengeance pour ce qui s’est passé il y a près de 20 ans. Le moyen TMZ officialisé la nouvelle ET! Nouvelles contacté les représentants des artistes pour plus de détails. Découvrez tout !

Comme ses disciples s’en souviendront, ils ont formé l’une des romances les plus acclamées au début du 21e siècle et il y avait des plans sérieux pour atteindre l’autel, mais tout s’est effondré quand ils ont décidé de mettre fin à la relation et les deux ont pris des chemins différents dans leur vie. . Dix-sept ans plus tard, à nouveau célibataires, ils ont été repérés par des paparazzis en covoiturage et ont finalement officialisé la chose..

+Ben Affleck et Jennifer Lopez se sont mariés

Selon TMZ, Ben Affleck et Jennifer Lopez se sont enfin mariés à Las Vegas. Cela a été confirmé par les médias après avoir obtenu une copie de la licence de mariage dans le comté de Clark, Nevada, qui a été retirée et traitée le samedi 16 juillet, cela fait donc plus de 24 heures depuis la cérémonie privée. Début Avril, JLo annoncé l’engagement, ce n’était donc qu’une question de temps pour dire « Oui ».

sources proches de ET! Nouvelles indique que la chanteuse était « extatique » et qu’elle « avait hâte d’être sa femme ». En revanche, une personne proche de Jenifer fait remarquer : « Elle croit qu’il est son véritable amour et qu’il était censé l’être ». C’est le deuxième mariage de Affleckayant été avec Jennifer Garner, et le quatrième à JLoauparavant avec Marc Anthony, Cris Judd et Ojani Noa.

Annonçant leurs fiançailles, la chanteuse a décrit la situation : « Cela m’a pris totalement par surprise et je l’ai juste regardé dans les yeux en souriant et en pleurant en même temps, essayant de comprendre le fait qu’après 20 ans, cela se reproduisait. J’étais littéralement sans voix et il a dit: » Est-ce que c’est un Oui?’ J’ai dit ‘OUI, bien sûr que c’est un OUI' ». A cette époque, les noms de ben et jennifer Ils sont à la mode dans le monde entier avec des fans commentant ce nouveau mariage.

