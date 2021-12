Ils ont dévoilé l’intrigue de The Crown 5 et ce sera une vraie déception pour Elizabeth II

Imelda Staunton, qui incarnera la reine Elizabeth II dans la cinquième saison de La Couronne a annoncé sur TUDUM que les nouveaux chapitres arriveront sur Netflix en novembre 2022. C’est-à-dire qu’il reste encore une année entière à la série pour capturer l’un des moments les plus controversés de l’histoire de la royauté britannique : les années 90 jusqu’au début du nouveau millénaire, quelques années qui ont tout changé pour les Windsor.

La Couronne C’est l’une des séries qui raconte le mieux l’histoire de la reine Elizabeth. Lors de sa sortie en 2016, il a été très applaudi par le public et même par certains membres de la monarchie. Cependant, alors que Peter Morgan fouillait dans les pires secrets de la famille royale, les fondations du palais de Buckingham ont commencé à trembler. Sans aucune hésitation, le créateur de cette bande a montré tout ce que les monarques tentent de faire oublier à leurs sujets.

Cependant, ce sera la cinquième saison de La Couronne celui qui met le plus en colère Isabel II et sa famille. En effet, en plus de refléter les séparations de ses enfants Ana et Andrés, il le fera également avec celle de la princesse Diana et du prince Charles, évoquant les 11 raisons qui ont poussé les princes de Galles à prendre cette décision. Et, si vous ne les connaissez toujours pas, depuis Spoiler nous vous les révélons.

Les 11 raisons pour lesquelles Carlos et Diana se sont séparés :

1. Un invité indésirable :

Le 29 juillet 1981, le monde entier était paralysé et posait son regard sur la cathédrale Saint-Paul parce que le prince Charles, héritier du trône britannique, et la princesse Diana, étaient sur le point de dire « oui ». Après le mariage de la princesse Margaret, 19 ans plus tôt, cette union fut l’une des premières à être télévisée dans le monde et fut un spectacle visuel complet.

Voir le futur roi d’Angleterre marcher dans l’allée était ce à quoi on s’attendait partout dans le monde et la seule à y être parvenue était une jeune fille de 20 ans. Pourtant, les 3 500 invités et les millions de téléspectateurs n’ont pu s’empêcher de remarquer la présence de Camila Parker Bowles, alors ex-compagne du Prince et son amour éternel avec qui il a plus d’une fois trompé Diana.

2. Le prince Charles et la princesse Diana ne se connaissaient pas :

Ainsi que capturé La Couronne, Carlos et Diana ont vécu un coup de foudre. « Je me souviens avoir été tellement amoureuse de mon mari que je ne pouvais pas le quitter des yeux », est allée jusqu’à dire la princesse à son biographe, Andrew Morton. Cependant, l’attirance physique n’était pas suffisante pour le mariage puisqu’en réalité, ils ne se connaissaient pas. Selon le même expert de la monarchie, ils ne se sont vus que 13 fois avant le mariage et ils n’ont pu être seuls qu’à cinq reprises.

3. La différence d’âge marquait les différentes croyances des Princes :

Il est maintenant de notoriété publique que Diana s’est mariée en tant que femme en pleine croissance. Le Prince lui a demandé de l’épouser quand elle avait 19 ans et a dit « oui » à 20 alors qu’il avait déjà 32 ans à cette époque. Ainsi, au fil du temps, ce siècle entre eux était un point contre son amour car, après tout , c’était un homme mûr et elle commençait à vivre sa vie d’adulte.

4. La vie au Palace et les paparazzi, c’était beaucoup pour Diana :

Diana, bien qu’étant la fille d’un comte, n’a jamais été connue dans le monde jusqu’à ce que ses fiançailles avec le prince soient annoncées. Jeune, belle et spontanée, elle a capturé des millions de personnes avec son charisme et sa bonne humeur, mais en même temps, elle était la cible des critiques des tabloïds. Cela a créé un moment de vulnérabilité au point que plus ses sujets et les médias l’aimaient, plus son propre mari la rejetait. Et, ce n’est qu’à leur séparation, qu’il a eu les rênes de sa vie.

5. Le prince Charles était toujours amoureux de Camilla Parker Bowles :

Aujourd’hui, ils sont mari et femme, mais il y a quelques années, ils étaient amants. Carlos et Camila se sont rencontrés en 1971 et depuis lors, ils ne pouvaient pas mettre leur amour et leur désir de côté même s’ils étaient tous les deux mariés à d’autres personnes. C’est pourquoi en 2005, quand ils ont réussi à se marier, ils l’ont fait avec style.

6. Les maladies de la princesse fatiguent le prince :

Dépression, boulimie et anxiété. Ce sont les trois problèmes de santé auxquels Diana de Galles a dû faire face. Et, comme elle l’a elle-même avoué dans son interview de vengeance de 1995, tout cela était une conséquence de sa crise de mariage. « La boulimie était un symptôme de ce qui se passait dans mon mariage« . « La boulimie a commencé la semaine après nos fiançailles. Mon mari a mis sa main sur ma taille et a dit quelque chose comme « oh, un peu joufflu ici » et cela a déclenché quelque chose en moi« , a-t-elle déclaré dans la même interview.

7. La princesse a été laissée seule devant les médias :

À plus d’une occasion, la mère des princes William et Harry a clairement indiqué que la famille royale s’était retirée face à d’innombrables fois où elle avait été victime de persécutions médiatiques intrusives et agressives. « Ils ont juste dit, ‘tu es tout seul’», a-t-il avoué au Fois à ce moment-là.

8. La popularité de Diana a irrité Carlos :

On sait que son innocence et son affinité avec les sujets ont fait de Diana « la princesse du peuple ». C’est sa relation avec Carlos qui a fait d’elle l’une des familles royales les plus aimées, les plus populaires et les plus respectées de l’histoire, dépassant l’héritier du trône lui-même. D’ailleurs, cette personne de la famille royale est venue en faire l’expérience et, apparemment, le fils d’Elizabeth II n’a pas pu le supporter.

9. Les Princes n’avaient rien en commun :

C’était l’une des grandes raisons de son éloignement. Lui, amoureux de la nature, n’était à aucun moment accompagné d’elle, qui considérait le palais de Balmoral comme synonyme de « solitude et ennui ». De même, Carlos ne tolérait pas les amitiés de Diana, car pour lui, elles étaient très insignifiantes car elles étaient de simples roturiers, mortels pour la couronne.

10. La naissance du prince Harry a été un vrai problème :

Aujourd’hui, le prince Harry est celui qui a suivi les traces de sa mère. Eh bien, apparemment, il avait plus d’affinités avec elle puisque Carlos ne voulait pas d’un autre garçon après William, mais préférait une fille. « Carlos et moi étions très proches avant la naissance d’Harry, le plus proche de tout notre mariage. Mais quand il est né, tout est tombé à l’eau car Carlos voulait une fille», a expliqué Diana au Express.

11. Infidélités, probablement mutuelles :

La Couronne C’est la série qui a le mieux capturé le don Juan qu’est devenu le prince Charles. Diana, pendant des années, a dû endurer son mari faire la fête sans dire un mot, surtout quand il s’agissait de Camila Parker Bowles. Mais, pour beaucoup, la princesse a aussi été infidèle lorsqu’elle serait tombée amoureuse de son garde du corps, Barry Mannakee.

Sans doutes, La Couronne Il a du contenu pendant un certain temps, d’autant plus que tout cela s’est produit juste au moment où la série capturera dans sa cinquième saison. Désormais, il ne reste plus qu’à attendre pour savoir quels seront les points qu’ils prendront comme les plus importants.

Comment rejoindre la chaîne Spoiler sur Telegram ?

Si vous avez un compte Telegram, cliquez simplement sur le bouton suivant.

Mais si vous n’avez pas encore de profil sur la plateforme, vous pouvez le télécharger depuis l’Apple Store ou le Google Store, selon le système d’exploitation de votre téléphone portable. Une fois à l’intérieur de l’application, dans le moteur de recherche mettez « SpoilerBV » et là vous pourrez vous inscrire pour être au courant de toutes les nouveautés.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂