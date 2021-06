Ils ont dévoilé le look de la famille Shazam dans la suite du héros

Directeur de Shazam ! La fureur des dieux, David F. Sandberg, est chargé de porter sur grand écran la deuxième partie du film divertissant et à succès qui raconte l’histoire du jeune homme Billy batson et comment il s’adapte à la vie de super-héros, désormais soutenu par ses frères qui ont également acquis des super pouvoirs lors du premier volet de la franchise. Il y a des nouvelles pour la suite du puissant Shazam.

Sandberg a profité de Twitter et a partagé une image du famille shazam avec leurs nouveaux costumes qui ont fasciné les adeptes du héros. Un changement? Il semble que Grace Fulton est chargé de donner vie à Marie Merveille. Dans le premier opus, Fulton a joué Marie Bromfield et son alter ego était personnifié par Michelle Borth. Dans la suite, Fulton jouera les deux personnages.

Ils ont révélé la famille Shazam

« Je ne sais pas combien de temps nous pourrons empêcher les nouvelles combinaisons de fuir; voici une photo que j’ai prise l’autre jour. », a déclaré le cinéaste dans son post Twitter où il a présenté le nouveau look du famille shazam. Un fait : le costume du héros avait déjà fuité en images lors du tournage du film.







Plus d’informations sur ce projet ? Helen Mirren jouera Hespera et Lucy Liu jouera Kalypso et ils seront les méchants de la prochaine histoire de Shazam. Beaucoup parient sur le retour de Henri Cavill dans ce film de DC Univers étendu, mais l’illusion ne dura pas longtemps. Il est déjà confirmé que Superman il ne fera pas partie de cette bande. ¿Marquez fort revient comme Sivana? Un autre point négatif selon ce que l’on sait de l’intrigue du film.

Les fans se posent plus de questions : quand va-t-il traverser Shazam avec Adam noir? Le personnage joué par Dwayne Johnson a son propre film et, espérons-le, entre en collision avec Shazam à un moment donné de la DCEU. Le tournage du film anti-héros est dans quelques semaines et il n’y a aucune information sur un caméo potentiel dans La fureur des dieux.

Shazam ! La fureur des dieux est en vedette Zachary Levi, Asher Angel et Jack Dylan Grazer. Le film sortira en salles le 2 juin 2023.