Ils ont demandé à plus de 100 experts de haut niveau ce qu’ils pensaient de l’avenir de la pandémie et du coronavirus: c’est ce qu’ils ont répondu

Après un an de pandémie, il y a un curieux paradoxe: nous savons beaucoup de choses, il y a bien plus de 12 mois; Mais nous avons d’énormes doutes sur presque tout ce qui a à voir avec l’avenir. L’arrivée des vaccins et les bons résultats de pays comme Israël nous rendent optimistes, mais



À quoi peut-on s’attendre dans les mois et les années à venir?



La revue ‘Nature’ vient de publier une enquête auprès de 119 immunologistes, chercheurs en maladies infectieuses et virologues travaillant avec le coronavirus. Les résultats, bien qu’il s’agisse encore d’une enquête, nous aident à contrôler les biais éventuels de chaque professionnel et nous donnent



un aperçu très intéressant de ce à quoi ressemble l’avenir de la pandémie depuis le «champ de bataille»



.

Que pensent les experts qui travaillent sur le virus?



D’entrée,



près de 90% d’entre eux pensent que le SRAS-CoV-2 deviendra endémique



. En d’autres termes, il continuera à circuler dans le monde pendant des années. Pour être plus précis, 60% pensent que cet avenir endémique est très probable, 29% qu’il est probable, 5%, peu probable et 1%, très improbable. Il y a, oui, 6% des personnes interrogées pensent qu’il n’y a pas suffisamment d’informations pour estimer avec certitude.

Quelque chose de plus de diversité d’opinions que nous voyons lorsqu’on leur demande s’ils voient probablement que



nous sommes en mesure d’éliminer le virus de certaines régions



. Là cependant



35% le trouvent improbable



et 17% très improbable, 39% le considèrent comme probable (25%) ou très probable (14%). Dans ce cas, le pourcentage d’indécis est d’environ 10%.

«Éradiquer ce virus du monde en ce moment, c’est un peu comme essayer de planifier la construction d’un tremplin vers la Lune. Ce n’est pas réaliste », a déclaré Michael Osterholm, épidémiologiste à l’Université du Minnesota à Minneapolis.

La question des facteurs fondamentaux qui pourraient aider le virus à devenir endémique semble également très intéressante. Dans cette question, la plupart des chercheurs estiment qu’il s’agira des mécanismes d’échappement de la réponse immunitaire du virus (71%), de l’immunité affaiblie des patients (59%) et des problèmes de distribution des vaccins (45%).



La bonne nouvelle est que seuls 14% pensent que les réservoirs animaux seront un problème majeur



.

Il existe de nombreux scénarios possibles et



de nombreuses façons dont ces scénarios peuvent se cristalliser



. Cela se voit dans les réponses. Cependant, vues dans leur ensemble, les réponses semblent converger autour d’un monde dans lequel le coronavirus (avec plus ou moins de virulence) est toujours là parmi nous. Les détails dépendent, en grande partie, de ce que nous faisons aujourd’hui.

Image | Prasesh Shiwakoti Lomash