Ils ont confirmé l’annulation de New Gods par la Justice League de Zack Snyder

Nouveaux Dieux était le projet qui porterait au grand écran une grande partie de l’histoire de personnages importants de Bandes dessinées à courant continu Quoi Darkseid, M. Miracle, Orion, Barda et le Grand-père, entre autres. Le film était sous la responsabilité du réalisateur ava duvernay, mais cette année, un arrêt de la production du film a été annoncé. Jusqu’à présent, tout ce que l’on savait sur cette bande qui atteindrait le DC Univers étendu avec des concepts révolutionnaires montrant la confrontation d’Apokolips et de New Genesis.

La vérité est que de nouvelles informations sont sorties de la personne en charge du film qui a confirmé dans une interview l’annulation du film et un adieu anticipé à ce projet qui l’excitait tant. Il semble qu’une autre bande de la marque serait la raison de ce destin décidé par les cadres en charge de la DC Univers étendu. « Il n’y avait pas d’espace naturel dans la prochaine gamme de la marque », était l’excuse qu’ils utilisaient.

Les nouveaux dieux n’atteindront pas le DCEU

DuVernay semble confirmer que la vraie raison de l’annulation de Nouveaux Dieux c’était la première de Ligue de justice de Zack Snyder au HBO Max. Rappelons-nous : la cassette de la personne en charge de Homme d’acier comprend Darkseid, Desaad et Steppenwolf, personnages qui pourraient bien faire partie du projet DuVernay.

« J’ai adoré New Gods, qui est le projet qui a été annulé. Le studio a décidé qu’il ne voulait pas continuer une certaine partie de ce monde de la bande dessinée, sur la base de certaines choses qui se produisaient avec un autre film. Donc avant que je puisse terminer mon script avec Tom King, ils l’ont supprimé. » C’est l’aveu du cinéaste qui a montré une certaine tristesse par rapport à ce qui s’est passé.

Ce qui est frappant, c’est qu’apparemment Ligue de justice de Zack Snyder ne s’inscrirait pas dans la continuité du DC Univers étendu, donc un film de la Nouveaux Dieux elle ne serait pas affectée par les événements montrés dans la bande Snyder. Y a-t-il une chance que le snyderverse soit à nouveau installé et c’est pourquoi ils ont annulé Nouveaux Dieux? Cette question est valable !

Cependant, le co-scénariste du projet annulé, Roi Tom, a confirmé que lui et le réalisateur prendraient des aspects du snyderverse pour réaliser leur film. Cette alternative suppose que les cadres en charge de la DC Univers étendu ils sont totalement en désaccord avec cet aspect du matériel et pour cette raison ils ont décidé d’éliminer Nouveaux Dieux.

