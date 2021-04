Ils ont cloné Tyrone Wraps de Jamie Foxx alors que Netflix révèle sa première image

La première image est maintenant sortie de la prochaine comédie de science-fiction de John Boyega et Jamie Foxx, Ils ont cloné Tyrone. En plus de l’image, qui représente une personne inconnue (peut-être Jamie Foxx) ornée de bijoux en or éblouissants, le tournage aurait également été enveloppé dans le film, qui joue également le rôle principal. WandaVision Teyonah Parris aux côtés de Boyega et Foxx.

C’est une enveloppe sur THEY CLONED TYRONE! John Boyega, Jamie Foxx et Teyonah Parris jouent dans la prochaine comédie de science-fiction trippante du réalisateur Juel Taylor. pic.twitter.com/ZBPKeogKVs – NetflixFilm (@NetflixFilm) 5 avril 2021

Bien que l’on ne sache pas encore grand-chose sur l’intrigue de Netflix Ils ont cloné Tyrone, on peut aisément supposer que cela impliquera un personnage nommé Tyrone, un clone et un mystérieux «ils». Il a déjà été rapporté que le film se concentrera sur trois personnages qui commencent à enquêter sur une série d’événements étranges dans leur quartier. Le mystère de la comédie conduit le trio à découvrir une conspiration se déroulant là où ils vivent, ce qui, encore une fois, implique vraisemblablement le clonage et un gars nommé Tyrone. Une série d’événements étranges propulse le gang improbable sur la piste d’un complot infâme du gouvernement dans ce mystérieux câlin pulpeux.

Ils ont cloné Tyrone est réalisé par Juel Taylor dans ses débuts de réalisateur de long métrage, qui a également écrit le scénario aux côtés de Tony Rettenmaier. Le film met en vedette un trio extrêmement talentueux avec John Boyega, Jamie Foxx, lauréat d’un Oscar, et Teyonah Parris, dont les personnages seront nommés respectivement Fontaine, Slick Charles et Yo-Yo. Notez qu’aucun d’entre eux ne s’appelle Tyrone. Bien que les détails spécifiques de l’intrigue néfaste sur laquelle ils tombent restent un secret bien gardé, vous pouvez à peu près garantir que les trois acteurs auront une chimie délicieuse lorsqu’ils échapperont aux clones de Tyrone … ou quoi que ce soit qui finisse par se passer.

Boyega a depuis taquiné le ton de la comédie de science-fiction à venir, en la comparant à une autre histoire de science-fiction similaire, le brillant Attaquer le bloc. « Le film va être comme Attack the Block pour les États-Unis, je vais vous donner ça », a révélé Boyega. « Juel fait ses débuts en tant que réalisateur avec le film et il a écrit un scénario brillant. Je veux dire, vous n’attirez pas seulement Jamie Foxx avec rien, c’est un très bien écrit qui, je pense, va être très amusant. » Connu pour son mélange parfaitement équilibré de rires, de frayeurs et de commentaires sociaux, le Attaquer le bloc la comparaison ne peut être prometteuse que pour Ils ont cloné Tyrone.

En parlant de Attaquer le bloc, le réalisateur Joe Cornish a récemment révélé que lui et la star John Boyega étaient au tout début du développement d’une suite. «Nous y travaillons en ce moment», a déclaré Cornish à propos de Attaquez le bloc 2. « John Boyega était chez moi il y a quelques semaines et nous nous sommes assis dans le jardin – socialement éloignés – à parler d’idées d’histoire jusqu’à ce qu’il fasse si sombre que nous ne pouvions pas nous voir. Donc, oui, nous travaillons là-dessus. «

Ayant reçu des éloges de la critique pour sa performance dans la série limitée Petite hache, Boyega peut actuellement être vu dans la série de thrillers de science-fiction, Monstres de demain. Jamie Foxx a quant à lui plusieurs projets en cours, dont un retour présumé dans le monde de Marvel en Spider-Man: pas de retour à la maison, avec en raison de reprendre son rôle Marvel en tant que Monica Rambeau dans Capitaine Marvel 2.

Ils ont cloné Tyrone n’a pas encore de date de sortie, mais attendez-vous à voir plus de mises à jour maintenant que le tournage est terminé. Ils ont cloné Tyrone est sur le point d’être distribué par Netflix. Cela nous vient grâce à NetflixFilm.

Sujets: Ils ont cloné Tyrone