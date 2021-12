Ils ont censuré BoJack Horseman pour ne pas offenser David Fincher

BoJack Cavalier a commencé son voyage comme une série un peu comme gars de la famille, avec son humour acide et sans limites, pour ensuite raconter des histoires de plus en plus sombres. Au milieu de cette histoire de dépression, de santé mentale et d’excès, de nombreuses figures de Hollywood Quoi Rami Malek, Lisa Kudrow ou Hilary se branle pour donner la parole à différents personnages, mais des parodies de stars ont également été vues, telles que Quentin tarentulino ou Ethan faucon (qui était littéralement un aigle).

Dans ses six saisons, BoJack Cavalier Il semblait trouver le bon espace pour filtrer les blagues controversées, sans perdre le nord et raconter l’une des meilleures histoires faites par l’animation. Apparemment, tout n’était pas si simple pour les cinéastes et ce mardi le créateur de la fiction a révélé que Netflix décidé de le censurer pour une blague qui pourrait peut-être être mal reçue par la personne dont on se moquait.

C’est une blague contre David Fincher qui, selon Raphaël Bob-waksberg, a été retiré à la demande de Netflix, « Parce qu’ils craignaient que cela ne dérange David Fincher« . Le réalisateur a promis de montrer le script de la scène s’il parvenait à faire faire un don à 100 personnes pour aider une ONG qui défend les intérêts de la communauté trans. En quelques heures seulement, elle a réussi à le rassembler et a partagé une photo d’une séquence qui ne semblait pas si terrible.

Sur les lieux qu’il allait voir David Fincher parler à Princesse carolyne, à qui il a révélé qu’il venait d’être licencié d’une première de son propre film. Il a été suggéré qu’un personnage nommé Brenda a fait fuiter la rumeur selon laquelle il était accro au crack avec l’idée qu’ils le laisseraient de côté et assisteraient à une baby shower. Ensuite, il arriverait avec un cadeau mystérieux à l’événement dans lequel Princesse carolyne Je lui ai demandé ce qu’il avait dans la boîte, faisant allusion à la fameuse ligne de Sept.

La polémique avec Dave Chappelle qui a tout déclenché

L’idée de Raphaël Bob-Waksberg de partager la séquence a surgi après avoir manifesté « embarrassé » par la décision de Netflix pour télécharger sans éditer la dernière comédie spéciale de Dave chapelle. Sur son plateau, l’humoriste a fait une blague contre la communauté transgenre qui a été remise en cause par beaucoup. « Mon point est qu’il est idiot pour un signe de suggérer que leurs mains sont liées en ce qui concerne le contenu qu’ils mettent sur leur plate-forme. Pression positive et feedback (si c’est bon !) Améliore l’art, et si vous ne savez pas comment lui donner un signal, c’est comme jeter votre argent dans les toilettes », noté dans Twitter le créateur de BoJack Cavalier.

