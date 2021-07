Ils offrent des détails sur le premier brouillon de « Legally Blonde »

Cette année marque le 20e anniversaire de l’un des films comiques les plus en vue de la carrière de Reese Witherspoon : « Legally Blonde », dans lequel elle a joué l’un de ses personnages les plus emblématiques à ce jour. Le New York Times a récemment publié une longue histoire orale sur la conception et le développement du film.

« Legally Blonde » raconte l’histoire d’Elle Woods (Witherspoon), la reine d’une fraternité qui subit la rupture de son petit-ami et qui, dans une dernière tentative pour le récupérer, décide de le suivre à la faculté de droit de Harvard, où elle capacités intellectuelles, ils seront mis à l’épreuve au point de prendre au sérieux leur potentiel métier.

Selon l’actrice Jessica Cauffiel, qui a joué Margot dans le film, « Legally Blonde » était loin du film dont nous nous souvenons tous, notant qu’il avait initialement une ligne humoristique similaire à « American Pie ».

« Le premier script était très sauvage, pour être honnête, dans la veine d’American Pie », a déclaré Cauffiel. « Il s’est transformé de ces sauts incessants avec une nature adulte à cette histoire universelle de surmonter l’adversité et d’être soi-même. » L’actrice a même décrit certaines blagues spécifiques dans le film, qu’elle a été surprise de ne pas trouver lors de sa première avec les acteurs et l’équipe.

Karen McCullah, co-scénariste de « Legally Blonde », note que ce n’est pas le seul changement radical auquel le film a été confronté. Le procès pour meurtre dans son troisième acte, qui est un élément clé du développement de Reese Witherspoon en tant que futur avocat, ne faisait initialement pas partie du scénario, révélant que le personnage principal avait à l’origine une relation amoureuse avec un professeur.

L’histoire d’Elle est sur le point de reprendre avec un troisième volet de « Legally Blonde », qui mettra à nouveau en vedette Reese Witherspoon, avec une date de sortie prévue pour mai 2022, avec Dan Goor et Mindy Kaling comme scénaristes.