Ils offrent de nouveaux détails sur Black Manta dans « Aquaman 2 »

Au cours des deux derniers mois, le tournage de « Aquaman and the Lost Kingdom » a été réalisé, un film dans lequel l’acteur Yahya Abdul-Mateen II a préparé son retour dans l’univers étendu de DC dans son rôle de « Black Manta ». méchant qui a fait ses débuts dans le premier opus sorti en 2018, assumant cette fois un rôle plus pertinent dans l’histoire.

Abdul-Mateen II connaît actuellement un grand succès auprès du public grâce à sa performance dans « Candyman », le nouveau film d’horreur réalisé par Nia DaCosta, même si ce n’est pas une distraction pour l’acteur, qui prépare sa revanche contre Jason Momoa et le royaume. d’Atlantis, anticipant quelques détails sur son personnage dans une récente conversation avec Variety.

« Maintenant, nous avons un personnage plus mature, qui a plus de temps pour respirer. Et on peut le comprendre, ses valeurs et certaines de ses motivations. Espérons que dans Aquaman 2, nous pourrons présenter une version plus complète de David Kane », a déclaré Abdul-Mateen II dans son interview, assurant que nous pouvons en savoir plus sur les origines de son personnage.

« Dans le premier film, nous l’avons presque rencontré, mais il s’agissait principalement de Black Manta. Et ceci, j’espère que nous pourrons apprendre à connaître un peu plus David Kane et ce qui le rend gros et certaines des choses qu’il veut et avec lesquelles il lutte. C’est une expérience un peu plus mature pour moi, et j’espère pouvoir la porter à l’écran », a déclaré Abdul-Mateen II.

Le réalisateur James Wan a souligné que ce nouvel opus a été fortement influencé par le film d’horreur italien « La planète des vampires », car il a pris la liberté d’ajouter certaines de ses plus grandes influences en tant que cinéaste d’horreur avec cette suite, qui va encore plus loin explorer le monde sous-marin. « Aquaman and The Lost Kingdom » a une date de sortie prévue pour le 16 décembre 2022.