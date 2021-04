Ils n’ont pas pu le cacher: 7 réactions d’acteurs et d’actrices lorsqu’ils ont perdu l’Oscar

Les Prix ​​Oscar sont les distinctions les plus prestigieuses d’Hollywood et la plupart des célébrités aspirent à avoir la statuette entre leurs mains. Certains d’entre eux n’ont pas encore réussi à la conquérir, malgré le nombre de nominations et à ce jour, cette opportunité leur est toujours refusée. Lorsqu’ils n’entendent pas leur nom lors de l’annonce du gagnant, beaucoup sourient timidement ou ont une expression sincère de félicitations au collègue, mais Ces sept que nous allons vous présenter n’ont pas pu cacher leur fureur.

En los últimos años no se ha dado tan repetidamente este tipo de situación, ya que con el tiempo los famosos han sabido cuidarse respecto a estas manifestaciones de sus rostros por no ser criticados posteriormente, y más en una era en la que están rodeados por las réseaux sociaux. Cette année, il pourrait y avoir une autre personne perdante qui laisse un visage emblématique comme ceux de la liste ci-dessous, comme le Oscars Ils auront lieu la semaine prochaine, le 25 avril.

+7 réactions d’acteurs et d’actrices lors de la perte de l’Oscar

– Nicole Kidman (2002): Dans sa première nomination de la meilleure actrice pour le film Moulin Rouge! Il était aux côtés de Judi Dench, Sissy Spacek, Renée Zellweger et Halle Berry, qui était le grand gagnant.

– Helena Bonham Carter (1997): L’un des visages les plus emblématiques de la cérémonie de remise des prix pour voir qu’elle était aux portes du prix de la meilleure actrice pour Les ailes de la colombe devant Helen Hunt.

– Christopher Walken (2003): Candidat du meilleur acteur dans un second rôle pour Arrête-moi si tu peux, il a été battu par Chris Cooper, de grand rôle dans l’adaptation.

– Jude Law (2004): Sean Penn a remporté sa première statuette pour Mystic River contre Johnny Depp, Ben Kingsley, Bill Murray et Jude Law, qui ont laissé cette expression inoubliable.

– Don Cheadle (2005): Une autre des réactions les plus sincères que l’événement a laissées tout au long de son histoire. L’interprète de War Machine de Marvel était en compétition pour le meilleur acteur pour son rôle dans Hotel Rwanda, mais Jamie Foxx a gagné.

– Julianne Moore (2003): Nicole Kidman pourrait enfin remporter son prix pour The Hours, mais apparemment, Julianne avait beaucoup confiance en elle. Diane Lane, Salma Hayek et Renée Zellweger figuraient également dans la candidature.

– Kate Winslet (1997): Titanic a balayé la 70e édition des Oscars et tout le monde a imaginé que l’interprète de Rose allait remporter le grand prix féminin de la soirée, mais il est finalement allé à Helen Hunt.