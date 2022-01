Ils n’ont pas du tout aimé : Tom Holland et Zendaya ont critiqué la fin de "Spider-Man : Pas de chemin à la maison"

Les fans de l’univers cinématographique Marvel vivent des moments uniques après la première de Spider-Man : Pas de chemin à la maison, un film qui était tout ce à quoi ils s’attendaient et bien plus lorsqu’ils ont montré pour la première fois le multivers sur grand écran. Cependant, les choses n’étaient pas exactement les mêmes pour Tom Holland Oui Zendaya, puisqu’ils ont récemment déclaré ce ils n’ont pas aimé la fin. Regardez ce qu’ils ont dit !

Pendant la bande, le Peter Parker de Hollande Il demande au Docteur Strange d’effectuer un sort pour que tout le monde oublie que c’est lui qui se cache sous le masque du super-héros, mais un manque de concentration fait dérailler et mélange les réalités infinies de l’univers. C’est pourquoi des méchants du passé arrivent, tels que Doctor Octopus, Electro, Green Goblin, Lizard et Sandman.

Tom Holland et Zendaya ont critiqué la fin de Spider-Man : NWH

Comme on le voit dans la bande, qui nous a également laissé le Spider-verse avec les versions de Tobey Maguire et Andrew Garfield, pour régler la situation Strange doit effectuer un autre sort, mais cela permet à tout le monde de savoir qui est Peter Parker, qui n’a plus sa tante May. C’est pourquoi le dénouement de l’intrigue nous montre le jeune homme dans une cafétéria tomber sur MJ et Ned, mais ils ne le reconnaissent pas, laissant une fin vraiment triste.

Le couple d’acteurs a fait référence à cela dans Marvel.com Oui Zendaya a assuré qu’elle n’aimait pas ça: « J’ai pleuré tout au long du film. Et la première chose que j’ai dite lorsque nous avons terminé, c’est : ‘C’est très triste.’ C’est très amer ». Pour sa part, À M a clairement indiqué quelle fermeture il aurait voulu: « Je voulais qu’ils aient une fin heureuse. Nous sommes toujours là, nous nous sentons bien. Nous sommes fiers du film. Cela aurait été très bien s’ils étaient allés à l’université et avaient une balançoire au coucher du soleil. Malheureusement, c’est comme ça est.« .

Puis la star de Euphorie dit qu’il y avait sûrement beaucoup de petits enfants contrariés à la fin, mais Hollande manifesté son côté positif : « Nous pouvons enseigner aux jeunes enfants une leçon à laquelle ils ne sont peut-être pas prêts. Mais, [al menos la película] c’est amusant ». Avec quelques semaines au box-office Spider-Man : Pas de chemin à la maison Il a atteint un nombre rare pendant la pandémie et est déjà l’un des films les plus rentables de l’histoire du cinéma.

