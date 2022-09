Ils nient les crachats de Harry Styles sur Chris Pine : "Il n’y a que du respect entre les deux"

célébrités

Une vidéo de Harry Styles crachant sur Chris Pine au Festival du film de Venise est devenue virale, mais elle a maintenant été démentie. Découvrez ce qui s’est réellement passé.

© GettyHarry Styles et Chris Pine

La Fête de Venise Il a apporté avec lui de nombreuses célébrations de différentes distributions, mais en même temps une grande controverse. C’est parce que, quelques jours avant l’événement, le casting de Ne t’inquiète pas chérie a joué dans l’un des scandales les plus marquants de ces derniers temps. Entre bagarres, dictons et questions, tout indique que parmi les membres de l’équipe du film tout va de mal en pis. C’est pourquoi son arrivée à ladite fête était l’une des plus attendues.

C’était dans le fête de Venise où Ne t’inquiète pas chérie, avec Florence Pugh et Harry Styles, a été introduit pour la première fois. Le film a reçu de nombreuses critiques, mais surtout, sa première a été éclipsée, une fois de plus, par le scandale. Apparemment, les problèmes sont également survenus par bateau et l’un des plus commentés a été celui dans lequel Styles a joué avec Chris Pinun autre des acteurs du film.

Ces dernières heures, une vidéo est devenue virale dans laquelle, avant de s’asseoir à côté de lui, Harry Styles crache sur Chris Pine. Cet audiovisuel a fait le tour des réseaux sociaux à une vitesse incroyable et a atteint un tel point qu’il a généré des avis différents. C’est que beaucoup ont critiqué l’attitude de Harry tandis que d’autres ont applaudi Chris alors qu’il gardait son sang-froid et ne réagissait pas au fait allégué.

A tel point que, face à tant de spéculations autour de lui, il était désormais le représentant de Chris Pin qui a décidé de sortir et de parler. « Cette histoire est ridicule, une fabrication complète et le résultat d’une illusion en ligne bizarre et clairement trompeuse qui a permis des spéculations insensées.», a-t-il commencé par dire Le journaliste hollywoodien. Puis il a précisé et a été franc : «Juste pour être clair: Harry Styles n’a pas craché sur Chris Pine”.

À son tour, le représentant de Pine a déclaré : «Il n’y a que du respect entre ces deux hommes et toute suggestion contraire est une tentative flagrante de créer un drame qui n’existe tout simplement pas.”. Et, avec ces mots, il est évident que les dernières images des deux acteurs qui voyagent sur les réseaux sociaux sont complètement inventées.

